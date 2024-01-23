У Харкові внаслідок російської ракетної атаки 23 січня вже відомо про 7 загиблих. Пошукові роботи продовжуються.

РФ вдарила по Харкову 23 січня

У ДСНС повідомляють, що рятувальники деблокували з-під завалів зруйнованої багатоповерхівки тіло загиблої жінки.

Міський голова Ігор Терехов в ефірі телемарафону повідомив, що 62 поранених внаслідок російських ударів по Харкову вранці 23 січня доставили до лікарень.

Нагадаємо, що окупанти поцілили у житлові багатоповерхівки, спричинивши значні пошкодження. Також зруйновано навчальний заклад та інша цивільна інфраструктура.

Ракетна атака РФ 23 січня

Російські війська зранку 23 січня випустили по Україні 41 ракету, атакувавши Київ, Харків, Павлоград.

Війська РФ застосували крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети. Сили ППО знищили:

15 крилатих ракет Х-101/х-555/Х-55;

5 балістичних ракет «Іскандер-М»

1 керовану авіаційну ракету Х-59.

Водночас, не всі ворожі ракети, що атакували по балістичній траєкторії, досягли своїх цілей.

У Києві вибухи та займання зафіксовано у Святошинському, Печерському і Солом’янському районах.

У столиці 22 людини постраждали, у тому числі 4 дітей, госпіталізовано 12 осіб. Загалом евакуйовано та врятовано 55 осіб.

Пошкоджено 28 об’єктів, серед яких житлові будинки, медзаклад, навчальні заклади та автомобілі.