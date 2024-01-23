Уже 6 мирних українців загинули в Харкові після ракетної атаки РФ

Кількість жертв ракетного удару Росії по Харкову продовжує зростати. Станом на 15:50 відомо про шістьох загиблих цивільних.

Атака РФ на Харків 23 січня: зростає кількість загиблих

За словами очільника Харківської ОДА Олега Синєгубова, внаслідок ударів РФ загинула ще одна 21-річна жінка.

Тіло загиблої деблоковують з-під завалів будинку рятувальники. Всього внаслідок ранкових обстрілів Харкова 6 людей загинули, - повідомляє він. Поширити

Варто зазначити, що у Харкові досі триває рятувальна операція.

Згідно з останніми даними, щонайменше 51 одна людина постраждала, зокрема чотири дитини отримала поранення. З-під завалів врятовано 27 людей.

Так, декілька годин тому з-під руїн працівники ДСНС дістали живого чоловіка.

Він підтвердив, що під завалами залишаються його дружина та дитина.

Біля зруйнованого будинку у Харкові розгорнуто штаб, пункти обігріву та харчування

Як повідомляє пресслужба ДСНС, рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки ракетного удару окупантів по Харкову.

Досі тривають пошукові роботи, розбираються завали.

На місці розгорнутий штаб з ліквідації наслідків цієї надзвичайної ситуації. А також пересувні пункти обігріву на базі транспортних засобів ДСНС та наметів. Люди, які втратили свої домівки, або ті, чиї квартири пошкоджені вибухом, зможуть знайти тимчасовий притулок та обігрітись. Поширити

Також повідомляється, що місцеві волонтери швидко розгорнули мобільний пункт харчування, де кожен охочий може підкріпитися і випити гарячої кави.

Нагадаємо, що вночі 23 січня 2024 року армія РФ завдала комбінованого ракетного удару по Україні, застосувавши крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети.

З 41 ворожої цілі силам ППО вдалося збити 21.

Окрім того, вказано, що не всі ворожі ракети, які атакували по балістичній траєкторії досягли своїх цілей.