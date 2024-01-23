Зросла кількість жертв внаслідок ракетного удару армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Зросла кількість жертв внаслідок ракетного удару армії РФ

обстріл

У Харкові до чотирьох зросла кількість жертв внаслідок ракетного удару окупантами вранці 23 січня. Кількість поранених у місті – 42 людини.

У Харкові зросла кількість жертв внаслідок ракетного удару

Серед постраждалих четверо дітей — їхній стан середньої важкості.  

За словами мера Ігоря Терехова, під завалами багатоповерхового будинку продовжуються пошуки людей.

На даний момент в результаті терористичної атаки Росії по Харкову постраждали 30 житлових будинків. Вибито близько тисячі вікон (на вулиці мінус 7). У 20 будинках вимушені були відключити опалення. У 14 відключено електрику, у 12 — газопостачання. На місцях "прильотів" працюють усі відповідні служби. Людям надається вся необхідна допомога, в тому числі розгортаються три пункти обігріву, — розповів мер.

У Києві кількість постраждалих через ракетну атаку зросла до 20

13 постраждалих, за його даними, госпіталізовані, серед них — троє дітей. 13-річному хлопцю та шістьом дорослим медики надали допомогу на місці.

Одну жінку реанімували. Вона в тяжкому стані в реанімаційному відділенні, проте жива, — зазначив Кличко.

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