Зросла кількість жертв внаслідок ракетного удару армії РФ

У Харкові до чотирьох зросла кількість жертв внаслідок ракетного удару окупантами вранці 23 січня. Кількість поранених у місті – 42 людини.
У Харкові зросла кількість жертв внаслідок ракетного удару
Серед постраждалих четверо дітей — їхній стан середньої важкості.
За словами мера Ігоря Терехова, під завалами багатоповерхового будинку продовжуються пошуки людей.
У Києві кількість постраждалих через ракетну атаку зросла до 20
13 постраждалих, за його даними, госпіталізовані, серед них — троє дітей. 13-річному хлопцю та шістьом дорослим медики надали допомогу на місці.
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