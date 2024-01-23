Зросла кількість жертв внаслідок ракетного удару армії РФ

На даний момент в результаті терористичної атаки Росії по Харкову постраждали 30 житлових будинків. Вибито близько тисячі вікон (на вулиці мінус 7). У 20 будинках вимушені були відключити опалення. У 14 відключено електрику, у 12 — газопостачання. На місцях "прильотів" працюють усі відповідні служби. Людям надається вся необхідна допомога, в тому числі розгортаються три пункти обігріву, — розповів мер.