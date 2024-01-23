Возросло количество жертв в результате ракетного удара армии РФ

В настоящее время в результате террористической атаки России по Харькову пострадали 30 жилых домов. Выбито около тысячи окон (на улице минус 7). В 20 домах были вынуждены отключить отопление. В 14 отключено электричество, в 12 — газоснабжение. На местах прилетов работают все соответствующие службы. Людям предоставляется вся необходимая помощь, в том числе разворачиваются три пункта обогрева, — рассказал мэр.