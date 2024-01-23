Возросло количество жертв в результате ракетного удара армии РФ

В Харькове до четырех возросло количество жертв в результате ракетного удара кафирами утром 23 января. Число раненых в городе – 42 человека.
В Харькове возросло количество жертв в результате ракетного удара
Среди пострадавших четверо детей — их состояние средней тяжести.
По словам мэра Игоря Терехова, под завалами многоэтажного дома продолжаются поиски людей.
В Киеве количество пострадавших из-за ракетной атаки возросло до 20
13 пострадавших, по его данным, госпитализированы, среди них трое детей. 13-летнему парню и шестерым взрослым медики оказали помощь на месте.
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