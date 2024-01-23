Возросло количество жертв в результате ракетного удара армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Возросло количество жертв в результате ракетного удара армии РФ

обстрел
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В Харькове до четырех возросло количество жертв в результате ракетного удара кафирами утром 23 января. Число раненых в городе – 42 человека.

В Харькове возросло количество жертв в результате ракетного удара

Среди пострадавших четверо детей — их состояние средней тяжести.

По словам мэра Игоря Терехова, под завалами многоэтажного дома продолжаются поиски людей.

В настоящее время в результате террористической атаки России по Харькову пострадали 30 жилых домов. Выбито около тысячи окон (на улице минус 7). В 20 домах были вынуждены отключить отопление. В 14 отключено электричество, в 12 — газоснабжение. На местах прилетов работают все соответствующие службы. Людям предоставляется вся необходимая помощь, в том числе разворачиваются три пункта обогрева, — рассказал мэр.

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13 пострадавших, по его данным, госпитализированы, среди них трое детей. 13-летнему парню и шестерым взрослым медики оказали помощь на месте.

Одну женщину реанимировали. Она находится в тяжелом состоянии в реанимационном отделении, однако жива, — отметил Кличко.

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