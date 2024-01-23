Уже 6 мирных украинцев погибли в Харькове после ракетной атаки РФ
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Уже 6 мирных украинцев погибли в Харькове после ракетной атаки РФ

Олег Синегубов / Харьковская ОВА
атака РФ на Харковь 23 января
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Число жертв ракетного удара России по Харькову продолжает расти. По состоянию на 15:50 известно о шести погибших гражданских.

Атака РФ на Харьков 23 января: растет количество погибших

По словам главы Харьковской ОГА Олега Синегубова, в результате ударов РФ погибла еще одна 21-летняя женщина.

Тело погибшей деблокируют из-под завалов дома спасатели. Всего в результате утренних обстрелов Харькова 6 человек погибли, - сообщает он.

Стоит отметить, что в Харькове продолжается спасательная операция.

Согласно последним данным, по меньшей мере 51 один человек пострадал, в том числе четыре ребенка получили ранения. Из-под завалов спасены 27 человек.

Так, несколько часов назад из-под руин работники ГСЧС достали живого мужчину.

Он подтвердил, что под завалами остаются его жена и ребенок.

У разрушенного дома в Харькове развернут штаб, пункты обогрева и питания

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, спасатели продолжают ликвидировать последствия ракетного удара оккупантов по Харькову.

До сих пор продолжаются поисковые работы, разбираются завалы.

На месте развернут штаб по ликвидации последствий этой чрезвычайной ситуации. А также передвижные пункты обогрева на базе транспортных средств ГСЧС и палаток. Люди, потерявшие свои дома, или те, чьи квартиры повреждены взрывом, смогут найти временное убежище и обогреться.

Также сообщается, что местные волонтеры быстро развернули мобильный пункт питания, где каждый желающий может подкрепиться и выпить горячий кофе.

Напомним, что ночью 23 января 2024 года армия РФ нанесла комбинированный ракетный удар по Украине, применив крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты.

Из 41 враждебной цели силам ПВО удалось сбить 21.

Кроме того, указано, что не все вражеские ракеты, атаковавшие по баллистической траектории, достигли своих целей.

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