Уже 6 мирных украинцев погибли в Харькове после ракетной атаки РФ

Число жертв ракетного удара России по Харькову продолжает расти. По состоянию на 15:50 известно о шести погибших гражданских.
Атака РФ на Харьков 23 января: растет количество погибших
По словам главы Харьковской ОГА Олега Синегубова, в результате ударов РФ погибла еще одна 21-летняя женщина.
Стоит отметить, что в Харькове продолжается спасательная операция.
Согласно последним данным, по меньшей мере 51 один человек пострадал, в том числе четыре ребенка получили ранения. Из-под завалов спасены 27 человек.
Так, несколько часов назад из-под руин работники ГСЧС достали живого мужчину.
Он подтвердил, что под завалами остаются его жена и ребенок.
У разрушенного дома в Харькове развернут штаб, пункты обогрева и питания
Как сообщает пресс-служба ГСЧС, спасатели продолжают ликвидировать последствия ракетного удара оккупантов по Харькову.
До сих пор продолжаются поисковые работы, разбираются завалы.
Также сообщается, что местные волонтеры быстро развернули мобильный пункт питания, где каждый желающий может подкрепиться и выпить горячий кофе.
Напомним, что ночью 23 января 2024 года армия РФ нанесла комбинированный ракетный удар по Украине, применив крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты.
Из 41 враждебной цели силам ПВО удалось сбить 21.
Кроме того, указано, что не все вражеские ракеты, атаковавшие по баллистической траектории, достигли своих целей.
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