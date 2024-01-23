В одной из квартир киевского дома на Святошине обнаружили неразорвавшуюся боевую часть ракеты РФ. Продолжается эвакуация жителей здания.
Российская ракета застряла в квартире на Святошине
Эту информацию официально подтвердил мэр столицы Виталий Кличко.
Согласно последним данным, в Киеве в результате российской ракетной атаки по состоянию на этот час пострадали 20 человек.
Из них 13 – госпитализированы, в том числе трое детей.
Кроме того, указано, что повреждены несколько зданий в Соломенском, Святошинском и Печерском районах Киева. На местах работают экстренные службы.
В Соломенском районе в многоквартирном доме взрывной волной выбило окна. Кроме того, в нескольких квартирах произошло возгорание.
В Печерском районе в результате попадания в нежилое здание произошел пожар. В ходе ликвидации последствий обстрела был обнаружен один пострадавший.
В Харькове выросло количество погибших
Как сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, количество погибших в результате ударов оккупантов в городе возросло до четырех человек.
Также сообщается о 42 раненых.
Армия РФ снова била по жилым районам.
Силам ПВО удалось уничтожить 21 ракету из 41, выпущенную армией РФ ночью 23 января.
Следует также отметить, что отдельные вражеские ракеты не долетели до своих целей.
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