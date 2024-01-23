В одной из квартир киевского дома на Святошине обнаружили неразорвавшуюся боевую часть ракеты РФ. Продолжается эвакуация жителей здания.

Российская ракета застряла в квартире на Святошине

Эту информацию официально подтвердил мэр столицы Виталий Кличко.

В жилом доме в Святошинском районе в одной из квартир обнаружили недетонированную боевую часть ракету. Происходит эвакуация людей из дома, – сообщил он. Поделиться

Согласно последним данным, в Киеве в результате российской ракетной атаки по состоянию на этот час пострадали 20 человек.

Из них 13 – госпитализированы, в том числе трое детей.

Тринадцатилетнему парню и четырем взрослым медики оказали помощь на месте. Одну женщину доставили в реанимацию и продолжают оказывать интенсивную помощь. Пострадавшая живая! Поделиться

Кроме того, указано, что повреждены несколько зданий в Соломенском, Святошинском и Печерском районах Киева. На местах работают экстренные службы.

В Святошинском районе в результате падения обломков повреждены балконы с 1 до 5 этажа жилого дома и 4 квартиры. В другом доме обнаружили неразорванную боевую часть ракеты – жителей эвакуировали. Также в Святошинском районе загорелось нежилое двухэтажное здание. По другому адресу — горели автомобили. Поделиться

В Соломенском районе в многоквартирном доме взрывной волной выбило окна. Кроме того, в нескольких квартирах произошло возгорание.

В Печерском районе в результате попадания в нежилое здание произошел пожар. В ходе ликвидации последствий обстрела был обнаружен один пострадавший.

В Дарницком районе зафиксировано несколько мест падения обломков, в том числе на крышу 9-этажного жилого дома - без возгорания и вблизи территории детского сада - тоже без дальнейшего горения. Поделиться

В Харькове выросло количество погибших

Как сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, количество погибших в результате ударов оккупантов в городе возросло до четырех человек.

Также сообщается о 42 раненых.

Армия РФ снова била по жилым районам.

Силам ПВО удалось уничтожить 21 ракету из 41, выпущенную армией РФ ночью 23 января.

Следует также отметить, что отдельные вражеские ракеты не долетели до своих целей.