У будинку на Святошині виявили бойову частину ракети РФ
Категорія
Події
Дата публікації

У будинку на Святошині виявили бойову частину ракети РФ

Віталій Кличко
атака РФ на Київ 23 січня

В одній з квартир київського будинку на Святошині виявили бойову частину ракети РФ, яка не розірвалася. Триває евакуація мешканців будівлі.

Російська ракета застрягла в квартирі на Святошині

Цю інформацію офіційно підтвердив мер столиці Віталій Кличко.

У житловому будинку в Святошинському районі в одній з квартир виявили нездетоновану бойову частину ракету. Відбувається евакуація людей з будинку, - повідомив він.

Згідно з останніми даними, у Києві внаслідок російської ракетної атаки станом на цю годину постраждали 20 людей.

Із них 13 – госпіталізовані, зокрема троє дітей.

Тринадцятирічному хлопцю та чотирьом дорослим медики надали допомогу на місці. Одну жінку доправили в реанімацію і продовжують надавати інтенсивну допомогу. Наразі постраждала жива!

Окрім того, наголошується, що пошкоджені кілька будівель у Солом’янському, Святошинському та Печерському районах Києва. На місцях працюють екстрені служби.

У Святошинському районі внаслідок падіння уламків пошкоджені балкони з 1 до 5 поверхи житлового будинку та 4 квартири. В іншому будинку виявили нерозірвану бойову частину ракети – мешканців будинку евакуювали. Також у Святошинському районі загорілася нежитлова двоповерхова будівля. За іншою адресою — палали автомобілі.

У Соломʼянському районі, в багатоквартирному будинку вибуховою хвилею вибило вікна. Крім того, у кількох квартирах сталося загоряння.

У Печерському районі внаслідок влучання в нежитлову будівлю сталася пожежа. Під час ліквідації наслідків обстрілу виявили одного потерпілого.

У Дарницькому районі зафіксовано кілька місць падіння уламків, зокрема на дах 9-поверхового житлового будинку - без загоряння та поблизу території дитячого садочка — теж без подальшого горіння.

У Харкові зросла кількість загиблих

Як повідомляє глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, кількість загиблих внаслідок ударів окупантів у місті зросла до чотирьох людей.

Також повідомляється про 42 поранених.

Армія РФ знову била по житлових районах.

Силам ППО вдалося знищити 21 ракету з 41, яку випустила армія РФ вночі 23 січня.

Варто також зазначити, що окремі ворожі ракети ракети не долетіли до своїх цілей.

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