В одній з квартир київського будинку на Святошині виявили бойову частину ракети РФ, яка не розірвалася. Триває евакуація мешканців будівлі.
Російська ракета застрягла в квартирі на Святошині
Цю інформацію офіційно підтвердив мер столиці Віталій Кличко.
У житловому будинку в Святошинському районі в одній з квартир виявили нездетоновану бойову частину ракету. Відбувається евакуація людей з будинку, - повідомив він.
Згідно з останніми даними, у Києві внаслідок російської ракетної атаки станом на цю годину постраждали 20 людей.
Із них 13 – госпіталізовані, зокрема троє дітей.
Окрім того, наголошується, що пошкоджені кілька будівель у Солом’янському, Святошинському та Печерському районах Києва. На місцях працюють екстрені служби.
У Соломʼянському районі, в багатоквартирному будинку вибуховою хвилею вибило вікна. Крім того, у кількох квартирах сталося загоряння.
У Печерському районі внаслідок влучання в нежитлову будівлю сталася пожежа. Під час ліквідації наслідків обстрілу виявили одного потерпілого.
У Харкові зросла кількість загиблих
Як повідомляє глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, кількість загиблих внаслідок ударів окупантів у місті зросла до чотирьох людей.
Також повідомляється про 42 поранених.
Армія РФ знову била по житлових районах.
Силам ППО вдалося знищити 21 ракету з 41, яку випустила армія РФ вночі 23 січня.
Варто також зазначити, що окремі ворожі ракети ракети не долетіли до своїх цілей.
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