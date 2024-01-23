В Харькове в результате российской ракетной атаки 23 января уже известно о семи погибших. Поисковые работы продолжаются.
РФ ударила по Харькову 23 января
В ГСЧС сообщают, что спасатели деблокировали из-под завалов разрушенной многоэтажки тело погибшей женщины.
Мэр Игорь Терехов в эфире телемарафона сообщил, что 62 раненых в результате российских ударов по Харькову утром 23 января доставили в больницы.
Напомним, что оккупанты попали в жилые многоэтажки, нанеся значительные повреждения. Также разрушены учебное заведение и другая гражданская инфраструктура.
Ракетная атака РФ 23 января
Российские войска с утра 23 января выпустили по Украине 41 ракету, атаковав Киев, Харьков, Павлоград.
Войска РФ применили крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Силы ПВО уничтожили:
15 крылатых ракет Х-101/х-555/Х-55;
5 баллистических ракет «Искандер-М»
1 управляемую авиационную ракету Х-59.
В то же время не все вражеские ракеты, атаковавшие по баллистической траектории, достигли своих целей.
В Киеве взрывы и возгорания зафиксированы в Святошинском, Печерском и Соломенском районах.
В столице 22 человека пострадали, в том числе 4 детей, госпитализированы 12 человек. В общей сложности эвакуированы и спасены 55 человек.
Повреждены 28 объектов, среди которых жилые дома, медучреждение, учебные заведения и автомобили.
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