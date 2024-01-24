В результате третьей за сутки атаки РФ на Харьков пострадали 9 человек
Категория
Украина
Дата публикации

В результате третьей за сутки атаки РФ на Харьков пострадали 9 человек

Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Харьков
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Вечером 23 января российские войска обстреляли Харьков в третий раз за сутки. Пострадали 9 человек, из них один ребенок.

Обстрел Харькова 23 января

Начальник ОВА Олег Синегубов сообщает, что около 22:00 враг обстрелял Киевский и Холодногорский районы Харькова. Предварительно ракетами типа С-300 с территории Белгородской области.

В результате удара пострадали 9 человек, из них 1 ребенок — 4-летняя девочка, ему оказали помощь на месте. Госпитализированы 4 человека — 2 мужчин, 2 женщин. Состояние среднее.

В результате удара повреждены частные дома, здания учебного заведения, почтового предприятия и телекоммуникационной связи, автомобили.

Ситуация в Харьковской области

Утром 23 января РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине. По состоянию на вечер 23 января ГСЧС сообщала о 8 погибших и 60 пострадавших (в том числе 6 детей) в городе.

оккупанты попали в жилые многоэтажки, нанеся значительные повреждения. Также разрушены учебное заведение и другая гражданская инфраструктура.

В Харьковской области в течение суток артиллерийские и минометные обстрелы врага пострадали около 20 населенных пунктов.

РФ нанесла авиационные удары возле населенных пунктов Липцы, Казачья Лопань Харьковского района; Пруд Чугуевского района.

23 января около 22:30 оккупанты обстреляли село Липцы Харьковского района. Повреждено здание пожарного поста, модульный пункт базирования экстренной помощи и автомобиль БСМП, газопровод. Пострадавших нет.

Около 09:00 враг нанес удар КАБом по с. Казачья Лопань Харьковского района. Повреждено здание кафе, магазин. Без пострадавших.

В 20:00 оккупанты обстреляли Купянск. Поврежден частный дом. Без пострадавших.

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