Вечером 23 января российские войска обстреляли Харьков в третий раз за сутки. Пострадали 9 человек, из них один ребенок.
Обстрел Харькова 23 января
Начальник ОВА Олег Синегубов сообщает, что около 22:00 враг обстрелял Киевский и Холодногорский районы Харькова. Предварительно ракетами типа С-300 с территории Белгородской области.
В результате удара повреждены частные дома, здания учебного заведения, почтового предприятия и телекоммуникационной связи, автомобили.
Ситуация в Харьковской области
Утром 23 января РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине. По состоянию на вечер 23 января ГСЧС сообщала о 8 погибших и 60 пострадавших (в том числе 6 детей) в городе.
оккупанты попали в жилые многоэтажки, нанеся значительные повреждения. Также разрушены учебное заведение и другая гражданская инфраструктура.
В Харьковской области в течение суток артиллерийские и минометные обстрелы врага пострадали около 20 населенных пунктов.
РФ нанесла авиационные удары возле населенных пунктов Липцы, Казачья Лопань Харьковского района; Пруд Чугуевского района.
23 января около 22:30 оккупанты обстреляли село Липцы Харьковского района. Повреждено здание пожарного поста, модульный пункт базирования экстренной помощи и автомобиль БСМП, газопровод. Пострадавших нет.
Около 09:00 враг нанес удар КАБом по с. Казачья Лопань Харьковского района. Повреждено здание кафе, магазин. Без пострадавших.
В 20:00 оккупанты обстреляли Купянск. Поврежден частный дом. Без пострадавших.
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