В Харькове из-под завалов многоэтажки достали тело девочки

Спасатели извлекли из-под завалов частично разрушенной многоэтажки в Харькове тело 8-летней девочки. Число погибших в городе возросло до 8 человек.
Спасательная операция в Харькове
ГСЧС сообщает, что в целом известно о 8 погибших и 60 пострадавших (в том числе 6 детей) в городе.
Спасательные работы продолжаются.
Мэр Игорь Терехов в эфире телемарафона сообщил, что 62 раненых в результате российских ударов по Харькову доставили в больницы.
Напомним, что оккупанты попали в жилые многоэтажки, нанеся значительные повреждения. Также разрушены учебное заведение и другая гражданская инфраструктура.
Ракетная атака РФ 23 января
Российские войска с утра 23 января выпустили по Украине 41 ракету, атаковав Киев, Харьков, Павлоград.
Войска РФ применили крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Силы ПВО уничтожили:
15 крылатых ракет Х-101/х-555/Х-55;
5 баллистических ракет «Искандер-М»
1 управляемую авиационную ракету Х-59.
В то же время не все вражеские ракеты, атаковавшие по баллистической траектории, достигли своих целей.
В Киеве взрывы и возгорания зафиксированы в Святошинском, Печерском и Соломенском районах.
В столице 22 человека пострадали, в том числе 4 детей, госпитализированы 12 человек. В общей сложности эвакуированы и спасены 55 человек.
Повреждены 28 объектов, среди которых жилые дома, медучреждение, учебные заведения и автомобили.
В Павлограде Днепропетровской области погибла 43-летняя женщина, во время атаки находившаяся в одном из скверов города. Повреждены инфраструктура, две школы и восемь многоэтажек.
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