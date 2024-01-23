В Харькове из-под завалов многоэтажки достали тело девочки
Категория
Украина
Дата публикации

В Харькове из-под завалов многоэтажки достали тело девочки

ДСНС Украины
Харьков
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Спасатели извлекли из-под завалов частично разрушенной многоэтажки в Харькове тело 8-летней девочки. Число погибших в городе возросло до 8 человек.

Спасательная операция в Харькове

ГСЧС сообщает, что в целом известно о 8 погибших и 60 пострадавших (в том числе 6 детей) в городе.

Спасательные работы продолжаются.

Мэр Игорь Терехов в эфире телемарафона сообщил, что 62 раненых в результате российских ударов по Харькову доставили в больницы.

Напомним, что оккупанты попали в жилые многоэтажки, нанеся значительные повреждения. Также разрушены учебное заведение и другая гражданская инфраструктура.

Ракетная атака РФ 23 января

Российские войска с утра 23 января выпустили по Украине 41 ракету, атаковав Киев, Харьков, Павлоград.

Войска РФ применили крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Силы ПВО уничтожили:

  • 15 крылатых ракет Х-101/х-555/Х-55;

  • 5 баллистических ракет «Искандер-М»

  • 1 управляемую авиационную ракету Х-59.

В то же время не все вражеские ракеты, атаковавшие по баллистической траектории, достигли своих целей.

В Киеве взрывы и возгорания зафиксированы в Святошинском, Печерском и Соломенском районах.

В столице 22 человека пострадали, в том числе 4 детей, госпитализированы 12 человек. В общей сложности эвакуированы и спасены 55 человек.

Повреждены 28 объектов, среди которых жилые дома, медучреждение, учебные заведения и автомобили.

В Павлограде Днепропетровской области погибла 43-летняя женщина, во время атаки находившаяся в одном из скверов города. Повреждены инфраструктура, две школы и восемь многоэтажек.

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