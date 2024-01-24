В Харькове возросло число погибших в результате ракетной атаки РФ

Число жертв в результате обстрелов РФ Харькова 23 января увеличилось. Пока известно о 10 погибших.

В Харькове увеличилось количество жертв

По словам мэра города Терехова, под завалами обнаружили два тела — мужчины и женщины, проживавшие на первом этаже разрушенного подъезда. Сейчас спасатели пытаются достать их.

По данным Харьковской ОВ, погибли 57-летний мужчина и 56-летняя женщина.

Таким образом, количество погибших увеличилось до 10 человек. В Харькове продолжается поисково-спасательная операция.

Что известно об обстрелах армией РФ Харькова

Напомним, что 23 января утром во время массированной ракетной атаки россияне нанесли два удара по Харькову. Враг использовал зенитные ракеты С-300, Х-22 (Х-32) и Искандеры. Больше всего была повреждена многоэтажка на Салтовке.

Третий раз оккупанты обстреляли Харьков вчера после 22:00. Под удар попал в частности центр города. Россияне ударили по жилой застройке и зданию научного заведения.

Сегодня Минэнерго сообщило, что в результате обстрелов оккупантами в Харькове десятки частных домов остались без газа.

В полиции назвали вчерашний день для Харькова один из самых трудных с начала полномасштабной войны.