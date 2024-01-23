Фіцо назвав життя в Києві "абсолютно нормальним" на тлі ракетної атаки РФ

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо провів пресконференцію, під час якої заявив, що в Києві "абсолютно нормальне життя" попри війну та обстріли.

Фіцо знову зробив скандальну заяву про Україну

Заява пролунала під час спілкування з журналістами після виїзного засідання уряду Словаччини в селі Камениця-над-Цирохою на сході країни. Фіцо запитали, чому він не поїде до Києва на зустріч з українським колегою, а проведе її в Ужгороді.

Журналіст зазначив, що у Києві Фіцо міг би побачити наслідки війни, проте той відповів роздратовано. За його словами, в Києві українці “живуть нормальним життям і війна їх там не торкається”.

І ви дійсно думаєте, що в Києві війна? Ви несерйозно, я сподіваюся... Там абсолютно нормальне життя. Навіщо мені їхати до Києва, коли я можу зустрітися з прем'єр-міністром в Ужгороді, я не бачу там різниці, - відповів на запитання Фіцо. Поширити

Інша журналістка запитала його, якою частиною Словаччини він би пожертвував на користь Росії, натякаючи на заяву Фіцо про те, що Україні потрібно буде пожертвувати територією.

Фіцо відмахнувся від запитання, сказавши, що не розмовляє зі ЗМІ, співвласником яких є Джордж Сорос. Після цього пішов із пресконференції.

Ракетна атака РФ 23 січня

Заява Фіцо пролунала в одни десь з масованим російським ракетним ударом по Києву, Харкову та Павлограду.

У Харкові загинуло 8 людей, серед них 8-річна дівчинка та її мати. Рятувальні роботи тривають. Понад 60 людей отримали поранення.

У Павлограді на Дніпропетровщині загинула жінка. У Києві 22 людей отримали поранення. В області 4 постраждалих. У Херсоні та селі Саблуківка загинуло три людини.

РФ запустила по Україні 44 ракети:

4 зенітні керовані ракети С-300/С-400,

15 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55,

8 ракет Х-22,

12 балістичних ракет “Іскандер-М”,

5 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-31.

Силами та засобами протиповітряної оборони знищено: