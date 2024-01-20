Шмигаль зустрінеться з Фіцо — стала відома дата

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрінеться з главою уряду Словаччини Робертом Фіцо у середу, 24 січня. Зустріч пройде в Ужгороді.

У Словаччині назвали дату зустрічі Шмигаля та Фіцо

Фіцо анонсував зустріч під час виступу, коли розповідав про програму роботи на наступний тиждень.

За його словами, він приїде до України з гуманітарною допомогою і заявить, що Словаччина не буде допомагати Україні військово.

Фіцо стверджує, що зустріч "буде цікавою". Він заявив, що українська сторона відмовилася від спільної пресконференції.

Нагадаємо, цього тижня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував зустріч з Фіцо. За його словами, напередодні саміту ЄС сторони обговорять можливі перепони на шляху виділення Україні 50 млрд євро з боку Європейського союзу.

Що цьому передувало

Раніше Єврокомісія запропонувала виділити Україні 50 млрд євро на 2024-2027 роки. Лідери країн ЄС розглядали цю ініціативу на саміті 14-15 грудня. Але Угорщина ветувала рішення.

Питання допомоги Україні розглядатиметься на саміті ЄС 1 лютого. Але угорський прем'єр Віктор Орбан заявляє, що буде блокувати питання.