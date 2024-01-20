Шмигаль встретится с Фицо — стала известная дата

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль встретится с главой правительства Словакии Робертом Фицо в среду, 24 января. Встреча пройдет в Ужгороде.

В Словакии назвали дату встречи Шмыгаля и Фицо

Фицо анонсировал встречу во время выступления, когда рассказывал о программе работы на следующую неделю.

По его словам, он приедет в Украину с гуманитарной помощью и заявит, что Словакия не будет помогать Украине военно.

Фицо утверждает, что встреча будет интересной. Он заявил, что украинская сторона отказалась от совместной пресс-конференции.

Напомним, на этой неделе премьер-министр Украины Денис Шмигаль анонсировал встречу с Фиццо. По его словам, в преддверии саммита ЕС стороны обсудят возможные препятствия на пути выделения Украине 50 млрд евро со стороны Европейского союза.

Что этому предшествовало

Ранее Еврокомиссия предложила выделить Украине 50 млрд. евро на 2024-2027 годы. Лидеры стран ЕС рассматривали эту инициативу на саммите 14-15 декабря. Но Венгрия ветировала решение.

Вопрос помощи Украине будет рассмотрен на саммите ЕС 1 февраля. Но венгерский премьер Виктор Орбан заявляет, что будет блокировать вопросы.