Шмыгаль анонсировал встречу с Фицо – что обсудят премьеры
Категория
Украина
Дата публикации

Шмыгаль анонсировал встречу с Фицо – что обсудят премьеры

Денис Шмыгаль
Шмыгаль
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В ближайшие недели планируется встреча с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Они обсудят возможные препятствия для выделения Украине 50 млрд евро со стороны Европейского союза.

Что известно о запланированной встрече Шмыгаля и Фицо

Шмыгаль напомнил о том, что 1 февраля состоится саммит Европейского совета, в ходе которого Украина рассчитывает на положительное решение о выделении финансовой поддержки в размере 50 млрд евро по программе Ukraine Facility.

Премьер пояснил, что вышеупомянутая программа предполагает не только выделение средств, но и системную трансформацию Украины по пути в ЕС.

Наше правительство сформировало драфт плана и видение этого процесса. От Европейской комиссии получили уже прорабатываемые комментарии, — добавил премьер-министр.

В частности, в ближайшие недели планируется встреча с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Планируют обсудить все срочные вопросы и снять возможные препятствия на пути к реализации Ukraine Facility.

Программа Ukraine Facility

17 октября 2023 года Европейский парламент поддержал предложение о создании программы Ukraine Facility объемом в 50 млрд евро для поддержки Украины на протяжении 2024-2027 годов.

На саммите лидеров стран Европейского союза 14-15 декабря Венгрия заблокировала решение выделить Украине вышеупомянутые средства, в связи с чем этот вопрос снова будет рассмотрен на саммите 1 февраля текущего года. В то же время венгерский премьер Виктор Орбан грозится заблокировать программу снова.

На этом фоне в Европарламенте инициировали сбор подписей под петицией, чтобы лишить Венгрию права голоса в Совете ЕС. Через четыре дня стало известно, что необходимое количество подписей было собрано. Европарламент рассмотрит лишение Венгрии права голоса 18 января.

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