Премьер Словакии Фицо грозится заблокировать вступление Украины в НАТО

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо грозится не допустить членства Украины в НАТО и заявляет об угрозе начала Третьей мировой.

Фицо угрожает заблокировать вопрос вступления Украины в НАТО

Словацкий премьер в комментарии журналистам издания InfoVojna заявил, что вступление Украины в Альянс может якобы спровоцировать Третью мировую войну.

Неудивительно, что партия, составляющая большинство в словацком правительстве, не согласится с членством Украины в НАТО, ведь это было бы началом третьей мировой войны, заявил Фицо. Поделиться

Он также добавил, что выразил свою позицию по поводу членства Украины в Альянсе во время встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Также словацкий премьер озвучил мнение, что в присоединение Украины к Европейскому союзу понадобятся годы, а сам он не против евроинтеграции государства.

Если для того, чтобы поддержать Украину, нужно было сделать такой переоцененный политический жест - у меня нет с этим проблем... но она должна выполнить все условия, - заявляет премьер-министр Словакии. Поделиться

Что известно о протестах против правительства Фицо в Словакии

Более чем в 10 городах Словакии начались массовые акции протеста против решения правительства под руководством премьер-министра Роберта Фицо о внесении изменений в положения уголовного кодекса.

По информации AP, правительство планирует сократить количество правоохранительных, в частности антикоррупционных ведомств.

Изменения, предложенные коалиционным правительством, включают в себя предложение отменить специальную прокуратуру, которая занимается серьезными преступлениями, такими как взяточничество, организованная преступность и экстремизм, до середины января, - отмечается в материале издания. Поделиться

Согласно предложению правительства Словакии, теперь эти дела должны перейти к прокурорам региональных отделов, которые 20 лет не занимались такими преступлениями.

Отмечается, что организованные оппозицией митинги прошли в городах Кошице, Пряшев, Попрад, Банская Быстрица, Жилина, Нитра, Трнава, Тренчин, Спишская Новая Весь, Липтовский Микулаш и Поважская Быстрица. Толпа на улицах скандировала - "Довольно из нас Фицо".

Лидер ведущей оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия" Михал Шимечко считает, что перемены "приведут к амнистии для мафии и коррупционеров".

Отмечается, что принятое правительством Фицо законодательство требует одобрения парламента и президента. У трехпартийной коалиции большинство в парламенте.

В частности, планируемые изменения в законодательстве также предусматривают смягчение наказания за коррупцию.

Критики Фицо обеспокоены тем, что его очередной приход к власти может привести к тому, что Словакия откажется от своего прозападного курса и пойдет в направлении Венгрии за премьер-министром Виктором Орбаном.

В сообщении отмечают, что после того, как правительство Фицо пришло к власти, некоторые следователи и полицейские чиновники, занимающиеся топовыми делами о коррупции, были отстранены или уволены.