Премьер Словакии Фицо грозится заблокировать вступление Украины в НАТО

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо грозится не допустить членства Украины в НАТО и заявляет об угрозе начала Третьей мировой.
Фицо угрожает заблокировать вопрос вступления Украины в НАТО
Словацкий премьер в комментарии журналистам издания InfoVojna заявил, что вступление Украины в Альянс может якобы спровоцировать Третью мировую войну.
Он также добавил, что выразил свою позицию по поводу членства Украины в Альянсе во время встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
Также словацкий премьер озвучил мнение, что в присоединение Украины к Европейскому союзу понадобятся годы, а сам он не против евроинтеграции государства.
Что известно о протестах против правительства Фицо в Словакии
Более чем в 10 городах Словакии начались массовые акции протеста против решения правительства под руководством премьер-министра Роберта Фицо о внесении изменений в положения уголовного кодекса.
По информации AP, правительство планирует сократить количество правоохранительных, в частности антикоррупционных ведомств.
Согласно предложению правительства Словакии, теперь эти дела должны перейти к прокурорам региональных отделов, которые 20 лет не занимались такими преступлениями.
Отмечается, что организованные оппозицией митинги прошли в городах Кошице, Пряшев, Попрад, Банская Быстрица, Жилина, Нитра, Трнава, Тренчин, Спишская Новая Весь, Липтовский Микулаш и Поважская Быстрица. Толпа на улицах скандировала - "Довольно из нас Фицо".
Лидер ведущей оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия" Михал Шимечко считает, что перемены "приведут к амнистии для мафии и коррупционеров".
Отмечается, что принятое правительством Фицо законодательство требует одобрения парламента и президента. У трехпартийной коалиции большинство в парламенте.
В частности, планируемые изменения в законодательстве также предусматривают смягчение наказания за коррупцию.
Критики Фицо обеспокоены тем, что его очередной приход к власти может привести к тому, что Словакия откажется от своего прозападного курса и пойдет в направлении Венгрии за премьер-министром Виктором Орбаном.
В сообщении отмечают, что после того, как правительство Фицо пришло к власти, некоторые следователи и полицейские чиновники, занимающиеся топовыми делами о коррупции, были отстранены или уволены.
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