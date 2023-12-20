20 декабря на улицах крупных городов Словакии тысячи граждан страны устроили протесты против планов правительства Роберта Фицо. Что важно понимать, команда пропутинского политика планирует распустить Специальную прокуратуру, осуществляющую надзор за громкими коррупционными делами, снизить наказание за коррупцию и ослабить защиту информаторов.

Словакию охватили масштабные протесты: что известно

Согласно последним данным, митинги проходят в городах Кошице, Пряшев, Попрад, Банская Быстрица, Жилина, Нитра, Трнава, Тренчин, Списка Новая Весь, Липтовский Микулаш и Поважская Быстрица.

Как утверждает глава ведущей оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия" Михал Шимечк, изменения законодательства, за которые хочет проголосовать правительство, выпустят на свободу мафию и коррумпированных людей.

Что важно понимать, словацкие оппозиционеры обещают продолжать протесты, пока правительство не отзовет "промафиозный пакет".

Кроме того, сообщается, что попытки прокремлевского премьера Роберта Фицо реформировать законодательство спровоцировали возмущение Европейского союза.

К примеру, руководство ЕК призвало официальную Братиславу не спешить с изменениями, а также пригрозило ей судебным разбирательством за нарушение законодательства.

Кто присоединился к протестам в Словакии

Что важно понимать, население страны насчитывает 5,4 миллиона человек.

Согласно данным журналистов, тысячи человек уже приняли участие в протестах в нескольких городах. В Братиславе собиралось больше всего людей – около 10-15 тысяч.

Общественные активисты и организации также мобилизуются, в частности, "За достойную Словакию", которая в 2018 году организовала протесты после убийства словацкого журналиста-расследователя Яна Куцяка, что в конечном итоге привело к отставке Фицо с должности премьер-министра. Поделиться

Несмотря на то, что ЕС призывает власти Словакии не ликвидировать Специальную прокуратуру, Роберт Фицо пока эти заявления игнорирует.