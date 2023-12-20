20 грудня на вулицях великих міст Словаччини тисячі громадян країни влаштували протести проти планів уряду Роберта Фіцо. Що важливо розуміти, команда пропутінського політика планує розпустити спеціальну прокуратуру, що здійснює нагляд за гучними корупційними справами, зменшити покарання за корупцію та послабити захист інформаторів.

Словаччину охопили масштабні протести: що відомо

Згідно з останніми даними, мітинги проходять в містах Кошице, Пряшів, Попрад, Банська Бистриця, Жиліна, Нітра, Трнава, Тренчин, Списька Нова Весь, Ліптовський Мікулаш та Поважська Бистриця.

Як стверджує очільник провідної опозиційної партії "Прогресивна Словаччина" Міхал Шимечк, зміни законодавства, що планує запровадити уряд, випустять на волю мафію та корумпованих людей.

Що важливо розуміти, словацькі опозиціонери обіцяють продовжувати протести доти, доки уряд не відкличе "промафіозний пакет".

Окрім того, наголошується, що спроби прокремлівського прем’єра Роберта Фіцо реформувати законодавство спровокували обурення у Європейському союзі.

До прикладу, керівництво ЄК закликало офіційну Братиславу не поспішати зі змінами, а також навіть пригрозило їй судовим розглядом за порушення законодавства.

Хто долучився до протестів у Словаччині

Що важливо розуміти, населення країни налічує 5,4 мільйона осіб.

Згідно з даними журналістів, тисячі людей вже взяли участь у протестах у кількох містах. У Братиславі збиралось найбільше людей – близько 10-15 тисяч.

Громадські активісти та організації також мобілізуються, зокрема "За гідну Словаччину", яка у 2018 році організувала протести після вбивства словацького журналіста-розслідувача Яна Куцяка, що зрештою призвело до відставки Фіцо з посади прем'єр-міністра. Поширити

Попри те, що офіційний Брюссель закликає владу Словаччини не ліквідовувати Спеціальну прокуратуру, Роберт Фіцо поки ці вимоги ігнорує.