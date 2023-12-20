Прем'єр Словаччини Фіцо погрожує заблокувати вступ України в НАТО

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо погрожує недопустити членства України у НАТО і заявляє про загрозу початку Третьої світової.
Фіцо погрожує заблокувати питання вступу України в НАТО
Словацький прем’єр у коментарі журналістам видання “InfoVojna” заявив, що вступ України у Альянс може нібито спровокувати Третю світову війну.
Він також додав, що висловив свою позицію стосовно членства України в Альянсі під час зустрічі із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.
Також словацький прем'єр озвучив думку, що на долучення України до Європейського союзу знадобляться роки, а сам він не проти євроінтеграції держави.
Що відомо про протести проти уряду Фіцо у Словаччині
Більш ніж у 10 містах Словаччини розпочались масові акції протесту проти рішення уряду під керівництвом прем’єр-міністра Роберта Фіцо щодо внесення змін до положень кримінального кодексу.
За інформацією AP, уряд планує скоротити кількість правоохоронних, зокрема, антикорупційних відомств.
Згідно з пропозицією уряду Словаччини, відтепер ці справи мають перейти до прокурорів регіональних відділів, які 20 років не займалися такими злочинами.
Зазначається, що організовані опозицією мітинги відбулися в містах Кошице, Пряшів, Попрад, Банська Бистриця, Жиліна, Нітра, Трнава, Тренчин, Спішська Нова Весь, Ліптовський Мікулаш та Поважська Бистриця. Натовп на вулицях скандував - "Досить з нас Фіцо".
Лідер провідної опозиційної партії "Прогресивна Словаччина" Міхал Шимечка вважає, що зміни "призведуть до амністії для мафії та корупціонерів".
Зазначається, що ухвалене урядом Фіцо законодавство потребує схвалення парламенту та президента. Трипартійна коаліція має більшість у парламенті.
Зокрема, заплановані зміни в законодавстві також передбачають пом'якшення покарання за корупцію.
Критики Фіцо стурбовані тим, що його черговий прихід до влади може призвести до того, що Словаччина відмовиться від свого прозахідного курсу та натомість піде в напрямку Угорщини за прем’єр-міністром Віктора Орбана.
У повідомленні зауважують, що після того, як уряд Фіцо прийшов до влади, деякі слідчі та поліцейські чиновники, які займаються топовими справами про корупцію, були відсторонені або звільнені.
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