Шмигаль і Фіцо провели першу розмову — деталі

Словацький прем’єр-міністр Роберт Фіцо та прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провели першу розмову, під час якої окреслили пріоритетні напрямки двосторонньої співпраці. Проросійський очільник уряду Словаччини анонсував зустріч на початку 2024 року.
Шмигаль і Фіцо провели першу розмову
У розмові зі Шмигалем словацький прем’єр повторив, що Братислава не буде постачати Києву зброю "з державних складів та армії", але зацікавлена в наданні допомоги в гуманітарній та цивільній сферах.
Він додав, що Словаччина "не вірить у військове вирішення конфлікту в Україні, оскільки це лише призведе до непотрібного кровопролиття без результатів", а також продовжить заборону на ввезення української сільськогосподарської продукції.
Крім того, Братислава "підтримує європейську перспективу України та Молдови, але разом з країнами Західних Балкан", а її позиція щодо перегляду бюджету ЄС на 2024-2027 роки, включно з допомогою Києву, не змінилась.
Український прем’єр окремо зазначив, що зі словацьким колегою обговорив ситуацію на кордоні, та висловив сподівання, що Україна й Словаччина найближчим часом укладуть міжурядову угоду про контроль на спільних пунктах пропуску.
Фіцо планує нормалізувати відносини з Росією
Зазначається, що прем’єр-міністр Словаччини провів зустріч із послами США та РФ.
На його думку, нинішня стратегія ЄС і США нібито не працює.
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