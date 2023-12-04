Шмигаль і Фіцо провели першу розмову — деталі

Словацький прем’єр-міністр Роберт Фіцо та прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провели першу розмову, під час якої окреслили пріоритетні напрямки двосторонньої співпраці. Проросійський очільник уряду Словаччини анонсував зустріч на початку 2024 року.

Шмигаль і Фіцо провели першу розмову

У розмові зі Шмигалем словацький прем’єр повторив, що Братислава не буде постачати Києву зброю "з державних складів та армії", але зацікавлена в наданні допомоги в гуманітарній та цивільній сферах.

Він додав, що Словаччина "не вірить у військове вирішення конфлікту в Україні, оскільки це лише призведе до непотрібного кровопролиття без результатів", а також продовжить заборону на ввезення української сільськогосподарської продукції.

Крім того, Братислава "підтримує європейську перспективу України та Молдови, але разом з країнами Західних Балкан", а її позиція щодо перегляду бюджету ЄС на 2024-2027 роки, включно з допомогою Києву, не змінилась.

Ми зустрінемося з прем'єр-міністром Шмигалем на словацько-українському кордоні на початку 2024 року, темою зустрічі буде співпраця у вищезгаданих сферах, – підсумував Фіцо. Поширити

Український прем’єр окремо зазначив, що зі словацьким колегою обговорив ситуацію на кордоні, та висловив сподівання, що Україна й Словаччина найближчим часом укладуть міжурядову угоду про контроль на спільних пунктах пропуску.

Фіцо планує нормалізувати відносини з Росією

Зазначається, що прем’єр-міністр Словаччини провів зустріч із послами США та РФ.

Словацька Республіка є членом ЄС і НАТО, що, природно, впливає на наші зовнішньополітичні пріоритети. З іншого боку, це не може обмежувати нас у виборі суверенних позицій, які не завжди відповідають політиці єдино правильного погляду, що просувається в Європейському Союзі. Зовнішньополітичним пріоритетом, який я маю намір реалізовувати, є захист і просування словацьких національних інтересів, які включають підтримку мирних ініціатив, а не війни в Україні, - зазначає Фіцо. Поширити

На його думку, нинішня стратегія ЄС і США нібито не працює.