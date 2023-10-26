Категорично проти. Новий прем’єр-міністр Словаччини Фіцо підтвердив свою позицію по допомозі Україні

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо виступив проти війскової допомоги Україні. Також словацький політик пропонує Києву сісти за стіл переговорів з Москвою.

Фіцо не збирається надавати Україні війскову допомогу

Новий прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо підтвердив, що не буде підтримувати військову допомогу Україні, як і казав під час виборчої кампанії.

Таку заяву Фіцо зробив у виступі перед членами парламентського комітету з європейських справ перед самітом лідерів у Брюсселі.

Фіцо заявив, що не буде підтримувати військову допомогу Україні.

Нехай краще 10 років ведуть переговори про мир, ніж 10 років вбивають одне одного без жодного результату, – сказав він. Поширити

Прем’єр додав також, що, на його думку, на цьому етапі війни у Росії "більші територіальні здобутки, ніж в України".

Також у виступі на комітеті він додав, що не збирається підтримувати європейські санкції проти Росії без оцінки їхнього впливу на країни Євросоюзу.

25 жовтня у Словаччині офіційно затвердили новий уряд на чолі з Робертом Фіцо за підсумками парламентських виборів.

На ключових для України посадах опинились неприхильні до підтримки Києва посадовці.

Фіцо зібрав коаліцію і, ймовірно, очолить уряд

Як пишуть словацькі медіа, зокрема Pravda, 10 жовтня почалися офіційні перемовини Smer із двома іншими політичними партіями, які посіли друге і третє місця на виборах, про формування коаліції. Це питання називають майже вирішеним. Невідомий лише розподіл портфелів.

Разом три партії мають більшість. Вирішальною стала позиція колишнього соратника Фіцо по партії Петера Пеллегріні — лідера лівоцентристської партії «Голос» (посіла третє місце). Він та його однопартійці вирішили вступити в коаліцію з Фіцо та проросійською Словацькою національною партією.

Опоненти Фіцо — проєвропейські ліберали та консерватори — пропонували Пеллегріні коаліцію з ними й навіть посаду премʼєра, але той відмовився.

Новий коаліційний уряд мають сформувати до 16 жовтня.