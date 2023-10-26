Категорически против. Новый премьер-министр Словакии Фицо подтвердил свою позицию по помощи Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил против военной помощи Украине. Также словацкий политик предлагает Киеву сесть за стол переговоров с Москвой.

Фицо не собирается оказывать Украине военную помощь

Новый премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил, что не будет поддерживать военную помощь Украине, как говорил во время избирательной кампании.

Такое заявление Фицо сделал в выступлении перед членами парламентского комитета по европейским делам перед саммитом лидеров в Брюсселе.

Фицо заявил, что не будет поддерживать военную помощь Украине.

Пусть лучше 10 лет ведут переговоры о мире, чем 10 лет убивают друг друга без результата, – сказал он. Поделиться

Премьер добавил также, что, по его мнению, на этом этапе войны у России "большие территориальные достижения, чем у Украины".

Также в выступлении на комитете он добавил, что не намерен поддерживать европейские санкции против России без оценки их влияния на страны Евросоюза.

25 октября в Словакии официально утвердили новое правительство во главе с Робертом Фицо по итогам парламентских выборов.

На ключевых для Украины должностях оказались неблагосклонные к поддержке Киева чиновники.

Фицо собрал коалицию и, вероятно, возглавит правительство

Как пишут словацкие медиа, в частности Pravda, 10 октября начались официальные переговоры Smer с двумя другими политическими партиями, занявшими второе и третье места на выборах, о формировании коалиции. Этот вопрос называют почти решенным. Неизвестно только распределение портфелей.

Итого три партии имеют большинство. Решающей стала позиция бывшего соратника Фицо по партии Петера Пеллегрини – лидера левоцентристской партии «Голос» (заняла третье место). Он и его однопартийцы решили вступить в коалицию с Фицо и пророссийской Словацкой национальной партией.

Оппоненты Фицо – проевропейские либералы и консерваторы – предлагали Пеллегрини коалицию с ними и даже должность премьера, но тот отказался.

Новое коалиционное правительство должно быть сформировано до 16 октября.