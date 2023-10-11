Пророссийский Фицо может стать премьером Словакии – Pravda

Победителю парламентских выборов в Словакии Роберту Фицо, вероятно, удастся создать правительство и возглавить кабинет министров страны.

Фицо собрал коалицию и, вероятно, возглавит правительство

Как пишут словацкие медиа, в частности Pravda, 10 октября начались официальные переговоры Smer с двумя другими политическими партиями, занявшими второе и третье места на выборах, о формировании коалиции. Этот вопрос называют почти решенным. Неизвестно только распределение портфелей.

Итого три партии имеют большинство. Решающей стала позиция бывшего соратника Фицо по партии Петера Пеллегрини – лидера левоцентристской партии «Голос» (заняла третье место). Он и его однопартийцы решили вступить в коалицию с Фиццо и пророссийской Словацкой национальной партией.

Оппоненты Фицо – проевропейские либералы и консерваторы – предлагали Пеллегрине коалицию с ними и даже должность премьера, но тот отказался.

Новое коалиционное правительство должно быть сформировано до 16 октября.

Выборы в Словакии

30 сентября в Словакии прошли местные выборы. По результатам обработки более 99% протоколов больше всего голосов получила антиукраинская партия Smer-SD бывшего премьера Роберта Фицо.

Smer выступает за прекращение помощи Украине. Фицо в рамках предвыборной кампании называл украинцев "фашистами" и призвал НАТО перестать давать "киевскому режиму" оружие.

Еще до выборов российские СМИ цитировали слова Фицо о том, что президент Украины Владимир Зеленский, по его словам, начинает надоедать всему миру.

Ранее Фицо заявлял, что в случае победы не только прекратит вооруженную помощь Украине, но и по примеру Венгрии потребует, чтобы по территории Словакии вообще не шла помощь Киеву.

Также Фицо критиковал санкции против России, призывал к переговорам, выступал против прав ЛГБТ и защищал право Словакии на вето в ЕС.

Его сравнивают с премьером Венгрии Виктором Орбаном и экс-президентом США Дональдом Трампом.