Проросійський Фіцо може стати премʼєром Словаччини — Pravda

Переможцю парламентських виборів у Словаччині Роберту Фіцо, ймовірно, вдасться створити уряд і очолити кабінет міністрів країни.

Фіцо зібрав коаліцію і, ймовірно, очолить уряд

Як пишуть словацькі медіа, зокрема Pravda, 10 жовтня почалися офіційні перемовини Smer із двома іншими політичними партіями, які посіли друге і третє місця на виборах, про формування коаліції. Це питання називають майже вирішеним. Невідомий лише розподіл портфелів.

Разом три партії мають більшість. Вирішальною стала позиція колишнього соратника Фіцо по партії Петера Пеллегріні — лідера лівоцентристської партії «Голос» (посіла третє місце). Він та його однопартійці вирішили вступити в коаліцію з Фіцо та проросійською Словацькою національною партією.

Опоненти Фіцо — проєвропейські ліберали та консерватори — пропонували Пеллегріні коаліцію з ними й навіть посаду премʼєра, але той відмовився.

Новий коаліційний уряд мають сформувати до 16 жовтня.

Вибори у Словаччині

30 вересня, у Словаччині відбулися місцеві вибори. За результатами обробки понад 99% протоколів, найбільше голосів отримала антиукраїнська партія Smer-SD колишнього прем’єра Роберта Фіцо.

Smer виступає за припинення допомоги Україні. Фіцо в рамках передвиборчої кампанії називав українців "фашистами" і закликав НАТО перестати давати "київському режиму" зброю.

Ще до виборів російські ЗМІ цитували слова Фіцо про те, що президент України Володимир Зеленський, за його словами, починає набридати всьому світу.

Раніше Фіцо заявляв, що у разі перемоги не лише припинить збройну допомогу Україні, але й за прикладом Угорщини буде вимагати, щоб територією Словаччини взагалі не йшла допомога Києву.

Також Фіцо критикував санкції проти Росії, закликав до переговорів, виступав проти прав ЛГБТ та захищав право Словаччини на вето в ЄС.

Його порівнюють з премʼєром Угорщини Віктором Орбаном та експрезидентом США Дональдом Трампом.