Словацький прем'єр Фіцо цинічно назвав війну в Україні "замороженим конфліктом"

Фіцо продовжує робити цинічні заяви про війну в Україні

На думку прем’єр-міністра Словаччини, поставки зброї Україні не допоможуть вирішити конфлікт і не наблизять перемогу Києва.

За результатами зустрічі із прем’єр-міністром Чехії Петром Фіалою в Празі в п'ятницю Фіцо заявив, що вважає війну в Україні “замороженим конфліктом” і зазначив, що Києву та Москві необхідно сідати за стіл переговорів.

Фіала ж сказав, що Чехія є непохитним прихильником України і постачає їй важке озброєння та інші озброєння.

При цьому прем’єр-міністр Словаччини заявив, що поважає позицію Чехії стосовно надання військової допомоги Україні і повторив заяву про готовність його країни надіслати Україні гуманітарну допомогу, або інші види допомоги, окрім військової.

Він сказав, що не бачить сенсу їхати до Києва, але оголосив, що поговорить телефоном зі своїм українським колегою Денисом Шмигалем про те, що потрібно країні перед майбутньою зимою.

За інформацією видання, Фіцо також виступає проти введених ЄС санкцій проти Росії і є противником членства України у НАТО.

Чи може нестача військової допомоги Заходу змусити Україну до переговорів з РФ

За інформацією журналістів Bloomberg, протягом останнього року розв’язаної Росією злочинної війни в Україні лінія фронту майже не змінилась.

При цьому, як зазначають автори матеріалу, країни ЄС та НАТО демонструють явні проблеми із поставками боєприпасів Україні, а в США спостерігається політична втома.

На думку авторів публікації, нестача військової допомоги може змусити Україну піти на переговори із керівництвом Кремля не невигідних позиціях.

Найгіршим варіантом аналітики вважають прорив російською окупаційною армією лінії оборони українських військових і тоді в Кремля не буде причин для переговорів.

Зокрема, як зазначається у матеріалі, такі сценарії викликають сильне занепокоєння серед лідерів країн ЄС.

При цьому на Заході є сили, які не розуміють цієї небезпеки.

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас наголосила, що деякі союзники недостатньо серйозно ставляться до оборони.

Водночас глава МЗС країни Габріелюс Ландсбергіс додає, що повільні постачання зброї можуть змусити Україну піти на переговори.

Наступного тижня Конгрес США відновить зусилля щодо ухвалення пакета допомоги Україні. Йдеться про 61 млрд доларів, які хоче надати президент Джо Байден. Він та його прихильники сподіваються, що законодавці схвалять пакет до кінця 2023 року.

Ще одну небезпеку становить і розширення фронту в Ізраїлі. За словами журналістів, у такому випадку Штати будуть змушені передавати артилерійські боєприпаси і своєму союзнику на Близькому Сході.

Неназваний дипломат ЄС заявив про стурбованість тим, що відсутність постійної допомоги в галузі озброєнь дасть Путіну важелі впливу. Президент Латвії Едгарс Рінкевичс наголошує, що угоди з РФ не є альтернативою, а припинення вогню може лише зробити Москву сильнішою.