Словацкий премьер Фицо цинично назвал войну в Украине "замороженным конфликтом"
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Политика
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Словацкий премьер Фицо цинично назвал войну в Украине "замороженным конфликтом"

Роберт Фицо
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Источник:  Associated Press

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил с новым циничным заявлением о развязанной Россией преступной войне против Украины, назвав ее "замороженным конфликтом".

Фицо продолжает делать циничные заявления о войне в Украине

По мнению премьер-министра Словакии, поставки оружия Украине не помогут разрешить конфликт и не приблизят победу Киева.

По результатам встречи с премьер-министром Чехии Петром Фиалой в Праге в пятницу Фицо заявил, что считает войну в Украине "замороженным конфликтом" и отметил, что Киеву и Москве необходимо садиться за стол переговоров.

Фиала же сказал, что Чехия - непоколебимый сторонник Украины и поставляет ей тяжелое вооружение и другие вооружения.

При этом премьер-министр Словакии заявил, что уважает позицию Чехии относительно предоставления военной помощи Украине и повторил заявление о готовности его страны направить Украине гуманитарную помощь или другие виды помощи, кроме военной.

Он сказал, что не видит смысла ехать в Киев, но объявил, что поговорит по телефону со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем о том, что нужно стране перед предстоящей зимой.

По информации издания, Фицо также выступает против введенных ЕС санкций против России и является противником членства Украины в НАТО.

Может ли нехватка военной помощи Западу заставить Украину к переговорам с РФ

По информации журналистов Bloomberg, за последний год развязанной Россией преступной войны в Украине линия фронта почти не изменилась.

При этом, как отмечают авторы материала, страны ЕС и НАТО демонстрируют явные проблемы с поставками боеприпасов в Украину, а в США наблюдается политическая усталость.

По мнению авторов публикации, недостаток военной помощи может заставить Украину пойти на переговоры с руководством Кремля на невыгодных позициях.

Худшим вариантом аналитики считают прорыв российской оккупационной армией линии обороны украинских военных, и тогда у Кремля не будет причин для переговоров.

В частности, как отмечается в материале, такие сценарии вызывают сильную обеспокоенность среди лидеров стран ЕС.

При этом на Западе есть силы, не понимающие этой опасности.

Премьер-министр Эстонии Кайя Каллас подчеркнула, что некоторые союзники недостаточно серьезно относятся к обороне.

В то же время, глава МИД страны Габриелюс Ландсбергис добавляет, что медленные поставки оружия могут заставить Украину пойти на переговоры.

На следующей неделе Конгресс США возобновит усилия по принятию пакета помощи Украине. Речь идет о 61 млрд долларов, которые хочет предоставить президент Джо Байден. Он и его приверженцы надеются, что законодатели одобрят пакет до конца 2023 года.

Еще одну опасность представляет и расширение фронта в Израиле. По словам журналистов, в таком случае Штаты будут вынуждены передавать артиллерийские боеприпасы и своему союзнику на Ближнем Востоке.

Неназванный дипломат ЕС заявил об озабоченности тем, что отсутствие постоянной помощи в области вооружений даст Путину рычаги влияния. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс отмечает, что соглашения с РФ не являются альтернативой, а прекращение огня может только сделать Москву сильнее.

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