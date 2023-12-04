Шмигаль и Фицо провели первый разговор — детали

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо и премьер-министр Украины Денис Шмигаль провели первый разговор, в ходе которого наметили приоритетные направления двустороннего сотрудничества. Пророссийский глава правительства Словакии анонсировал встречу в начале 2024 года.

Шмигаль и Фицо провели первый разговор

В разговоре со Шмигалем словацкий премьер повторил, что Братислава не будет поставлять Киеву оружие "из государственных складов и армии", но заинтересовано в оказании помощи в гуманитарной и гражданской сферах.

Он добавил, что Словакия "не верит в военное разрешение конфликта в Украине, поскольку это лишь приведет к ненужному кровопролитию без результатов", а также продолжит запрет на ввоз украинской сельскохозяйственной продукции.

Кроме того, Братислава "поддерживает европейскую перспективу Украины и Молдовы, но вместе со странами Западных Балкан", а ее позиция по пересмотру бюджета ЕС на 2024-2027 годы, включая Киев, не изменилась.

Мы встретимся с премьер-министром Шмыгалем на словацко-украинской границе в начале 2024 года, темой встречи будет сотрудничество в вышеупомянутых областях, – подытожил Фицо. Поделиться

Украинский премьер особо отметил, что со словацким коллегой обсудил ситуацию на границе, и выразил надежду, что Украина и Словакия в ближайшее время заключат межправительственное соглашение о контроле на общих пунктах пропуска.

Фицо планирует нормализовать отношения с Россией

Премьер-министр Словакии провел встречу с послами США и РФ.

Словацкая Республика является членом ЕС и НАТО, что естественно влияет на наши внешнеполитические приоритеты. С другой стороны, это не может ограничивать нас в выборе суверенных позиций, не всегда соответствующих политике единственно правильной точки зрения, продвигающейся в Европейском Союзе. Внешнеполитическим приоритетом, который я намерен реализовывать, является защита и продвижение словацких национальных интересов, включающих поддержку мирных инициатив, а не войны в Украине, отмечает Фицо. Поделиться

По его мнению, нынешняя стратегия ЕС и США вроде бы не работает.