Прем'єр Словаччини знову відзначився скандальними заявами про Україну

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо перед візитом в Ужгород назвав Україну державою, яка перебуває під "абсолютним впливом США", а також натякнув, що їй доведеться віддати частину своєї території Росії.

Фіцо зробив скандальні заяви про Україну

24 січня Фіцо приїде до Ужгорода, де зустрінеться з українським колегою Денисом Шмигалем.

Напередодні візиту прем’єр-міністр Словаччини сказав, що має намір сказати Шмигалю, що буде проти членства України в НАТО, накладатиме на це вето і блокуватиме.

Для мене цей курс дуже важливий, — підкреслив Фіцо. Поширити

Він назвав Україну державою, яка перебуває під «абсолютним впливом США», а також сказав, що росіяни не підуть з окупованих територій.

Повинен бути якийсь компроміс, який буде дуже болючим для обох сторін. І чого вони чекають? Що росіяни підуть з Криму, Донбасу та Луганська? Це нереально. Поширити

Фіцо також прокоментував рішення Словаччини не приєднуватися до майже 50 країн світу, які засудили постачання КНДР Росії балістичних ракет.

Прем'єр Словаччини сказав, що його країна не має жодних доказів цього. За його словами, якби це було правдою, то необхідно засудити такі поставки зброї.

Під час зустрічі з Шмигалем, словацький прем'єр хоче уточнити перелік гуманітарної допомоги, але він також планує підтвердити, що Київ не отримає жодної зброї зі складів Словаччини, проте він не має проблем з комерційними поставками зброї в Україну.

Допомога Словаччини Україні

Словаччина вже надіслала Україні 671 мільйон євро військової допомоги до того, як Фіцо прийшов до влади.

Це включає всі 13 її винищувачів Міг-29, єдину батарею ЗРК С-300, близько 30 БМП і 10 самохідних комплексів Zuzana 2.

16 січня парламент Словаччини підтримав поправку, яка надає Міністерству оборони повноваження затверджувати експорт зброї.

Таке рішення парламенту відкриває шлях для державних і приватних збройових компаній продовжувати озброювати Україну.