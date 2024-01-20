Премьер Словакии снова отметился скандальными заявлениями об Украине

Премьер Словакии Роберт Фицо перед визитом в Ужгород назвал Украину государством, которое находится под "абсолютным влиянием США", а также намекнул, что ей придется отдать часть своей территории России.

Фицо сделал скандальные заявления об Украине

24 января Фицо приедет в Ужгород, где встретится с украинским коллегой Денисом Шмыгалем.

В преддверии визита премьер-министр Словакии сказал, что намерен сказать Шмыгалю, что будет против членства Украины в НАТО, будет налагать на это вето и блокировать.

Для меня этот курс очень важен, — подчеркнул Фицо. Поделиться

Он назвал Украину государством, которое находится под «абсолютным влиянием США», а также сказал, что россияне не уйдут с оккупированных территорий.

Должен быть некий компромисс, который будет очень болезненным для обеих сторон. И чего они ждут? Что россияне уйдут из Крыма, Донбасса и Луганска? Это невозможно. Поделиться

Фицо также прокомментировал решение Словакии не присоединяться к почти 50 странам мира, осудившим поставки КНДР России баллистических ракет.

Премьер Словакии сказал, что у его страны нет никаких доказательств этого. По его словам, если бы это было правдой, необходимо осудить такие поставки оружия.

Во время встречи со Шмигалем словацкий премьер хочет уточнить перечень гуманитарной помощи, но он также планирует подтвердить, что Киев не получит никакого оружия из складов Словакии, однако у него нет проблем с коммерческими поставками оружия в Украину.

Помощь Словакии Украине

Словакия уже направила Украине 671 миллион евро военной помощи до того, как Фицо пришел к власти.

Это включает все 13 ее истребителей МиГ-29, единственную батарею ЗРК С-300, около 30 БМП и 10 самоходных комплексов Zuzana 2.

16 января парламент Словакии поддержал поправку, предоставляющую Министерству обороны полномочия утверждать экспорт оружия.

Такое решение парламента открывает путь государственным и частным оружейным компаниям продолжать вооружать Украину.