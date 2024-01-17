Парламент Словакии разрешил экспорт оружия в Украину и другие страны
Категория
Мир
Дата публикации

Парламент Словакии разрешил экспорт оружия в Украину и другие страны

Словакия
Читати українською
Источник:  Politico

16 января парламент Словакии поддержал поправку, предоставляющую Министерству обороны полномочия утверждать экспорт оружия.

Словакия сможет поставлять оружие Украине

Такое решение парламента открывает путь государственным и частным оружейным компаниям продолжать вооружать Украину.

Это прямо противоположное предвыборному обещанию премьер-министра Роберта Фицо «не отправлять еще одну пулю» в Киев.

Поправку было принято незначительным большинством голосов. Ранее президент Зузана Чапутова наложила вето на законопроект, объясняя это тем, что у министерства обороны нет экспертных ресурсов для оценки потенциальных рисков продажи оружия.

Как отмечается, позиция Фицо против оружия Украине была направлена на привлечение голосов в его партию Smer на прошлогодних выборах, и что доходы, полученные от вооружения Киева, обеспечили продолжение экспорта.

Олигархи, стоящие за Smer по оборонному сектору, многое выиграют от возможности продавать свою продукцию в Украине, и всегда было понятно, что они собираются продолжать свои поставки, — сказал Ярослав Над, министр обороны Словакии в предыдущем правительстве.

Как Словакия зарабатывает на оружии

Politico отмечает, что за первые семь месяцев 2023 года производитель оружия ZVS Holding зафиксировал 44 миллиона евро дохода по сравнению с 40 миллионами евро за весь 2022 год, «в значительной степени из-за агрессии России в Украине». Компания прогнозировала доход в 80 миллионов евро за весь год.

Почти 100% производства боеприпасов ZVS Holding на ближайшие два-три года продано в Украину, — говорит Ярослав Над.

Словакия уже направила Украине 671 миллион евро военной помощи до того, как Фицо пришел к власти.

Это включает все 13 ее истребителей МиГ-29, единственную батарею ЗРК С-300, около 30 БМП и 10 самоходных комплексов Zuzana 2.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Премьер Словакии Фицо грозится заблокировать вступление Украины в НАТО
Роберт Фицо
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Украина получит от Словакии гумпомощь на зимний период
MINV
Флаги
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины
Словакия

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.