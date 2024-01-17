Парламент Словакии разрешил экспорт оружия в Украину и другие страны

Словакия сможет поставлять оружие Украине

Такое решение парламента открывает путь государственным и частным оружейным компаниям продолжать вооружать Украину.

Это прямо противоположное предвыборному обещанию премьер-министра Роберта Фицо «не отправлять еще одну пулю» в Киев.

Поправку было принято незначительным большинством голосов. Ранее президент Зузана Чапутова наложила вето на законопроект, объясняя это тем, что у министерства обороны нет экспертных ресурсов для оценки потенциальных рисков продажи оружия.

Как отмечается, позиция Фицо против оружия Украине была направлена на привлечение голосов в его партию Smer на прошлогодних выборах, и что доходы, полученные от вооружения Киева, обеспечили продолжение экспорта.

Олигархи, стоящие за Smer по оборонному сектору, многое выиграют от возможности продавать свою продукцию в Украине, и всегда было понятно, что они собираются продолжать свои поставки, — сказал Ярослав Над, министр обороны Словакии в предыдущем правительстве. Поделиться

Как Словакия зарабатывает на оружии

Politico отмечает, что за первые семь месяцев 2023 года производитель оружия ZVS Holding зафиксировал 44 миллиона евро дохода по сравнению с 40 миллионами евро за весь 2022 год, «в значительной степени из-за агрессии России в Украине». Компания прогнозировала доход в 80 миллионов евро за весь год.

Почти 100% производства боеприпасов ZVS Holding на ближайшие два-три года продано в Украину, — говорит Ярослав Над. Поделиться

Словакия уже направила Украине 671 миллион евро военной помощи до того, как Фицо пришел к власти.

Это включает все 13 ее истребителей МиГ-29, единственную батарею ЗРК С-300, около 30 БМП и 10 самоходных комплексов Zuzana 2.