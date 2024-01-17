Парламент Словаччини дозволив експорт зброї в Україну та інші країни

16 січня парламент Словаччини підтримав поправку, яка надає Міністерству оборони повноваження затверджувати експорт зброї.
Словаччина зможе поставляти зброю Україні
Таке рішення парламенту відкриває шлях для державних і приватних збройових компаній продовжувати озброювати Україну.
Це прямо протилежне передвиборчій обіцянці прем’єр-міністра Роберта Фіцо «не відправляти ще одну кулю» до Києва.
Поправку ухвалили незначною більшістю голосів. Раніше президентка Зузана Чапутова наклала вето на законопроєкт, пояснюючи це тим, що міністерство оборони не має експертних ресурсів для оцінки потенційних ризиків продажу зброї.
Як зазначається, позиція Фіцо проти зброї Україні була спрямована на залучення голосів до його партії Smer на минулорічних виборах, і що прибутки, отримані від озброєння Києва, забезпечили продовження експорту.
Як Словаччина заробляє на зброї
Politico зазначає, що за перші сім місяців 2023 року виробник зброї ZVS Holding зафіксував 44 мільйони євро доходу порівняно з 40 мільйонами євро за весь 2022 рік, «значною мірою через агресію Росії в Україні». Компанія прогнозувала дохід у 80 мільйонів євро за весь рік.
Словаччина вже надіслала Україні 671 мільйон євро військової допомоги до того, як Фіцо прийшов до влади.
Це включає всі 13 її винищувачів Міг-29, єдину батарею ЗРК С-300, близько 30 БМП і 10 самохідних комплексів Zuzana 2.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-