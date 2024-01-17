Парламент Словаччини дозволив експорт зброї в Україну та інші країни

Словаччина зможе поставляти зброю Україні

Таке рішення парламенту відкриває шлях для державних і приватних збройових компаній продовжувати озброювати Україну.

Це прямо протилежне передвиборчій обіцянці прем’єр-міністра Роберта Фіцо «не відправляти ще одну кулю» до Києва.

Поправку ухвалили незначною більшістю голосів. Раніше президентка Зузана Чапутова наклала вето на законопроєкт, пояснюючи це тим, що міністерство оборони не має експертних ресурсів для оцінки потенційних ризиків продажу зброї.

Як зазначається, позиція Фіцо проти зброї Україні була спрямована на залучення голосів до його партії Smer на минулорічних виборах, і що прибутки, отримані від озброєння Києва, забезпечили продовження експорту.

Олігархи, які стоять за Smer з оборонного сектору, багато виграють від можливості продавати свою продукцію в Україні, і завжди було зрозуміло, що вони збираються продовжувати свої поставки, — сказав Ярослав Над, міністр оборони Словаччини в попередньому уряді. Поширити

Як Словаччина заробляє на зброї

Politico зазначає, що за перші сім місяців 2023 року виробник зброї ZVS Holding зафіксував 44 мільйони євро доходу порівняно з 40 мільйонами євро за весь 2022 рік, «значною мірою через агресію Росії в Україні». Компанія прогнозувала дохід у 80 мільйонів євро за весь рік.

Майже 100% виробництва боєприпасів ZVS Holding на найближчі два-три роки продано в Україну, — каже Ярослав Над. Поширити

Словаччина вже надіслала Україні 671 мільйон євро військової допомоги до того, як Фіцо прийшов до влади.

Це включає всі 13 її винищувачів Міг-29, єдину батарею ЗРК С-300, близько 30 БМП і 10 самохідних комплексів Zuzana 2.