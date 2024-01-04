Україна отримає від Словаччини гумдопомогу на зимовий період

До складу вантажу для України вагою 21 тонну увійшли електрогенератори, обігрівачі, одяг та аптечки зі складів Збройних сил Словаччини, а також продукти харчування, бутильована вода та одяг зі складів словацького МВС.

Словаччина надала Україні гуманітарну допомогу

Міністерство внутрішніх справ Словаччини 4 січня оголосило про відправлення в Україну чергової партії гуманітарної допомоги для зимового періоду вартістю майже 203,5 тис євро.

Про це повідомило словацьке МВС.

До складу вантажу вагою 21 тонна увійшли електрогенератори, обігрівачі, одяг та аптечки зі складів Збройних сил Словаччини, а також продукти харчування, бутильована вода та одяг зі складів словацького МВС.

До надання гуманітарної допомоги також залучили Міністерство закордонних та європейських справ Словаччини.

Допомогу передадуть для Міністерства охорони здоров'я та внутрішніх справ України, обласного підприємства "Донецьктеплокомуненерго" та міської ради Покровська Донецької області.

Доправлення гуманітарного вантажу відбудеться транспортом, оплаченим Європейською комісією, – уточнило словацьке МВС. Поширити

Роберт Фіцо скасував черговий пакет військової допомоги Україні

У новий пакет мали увійти чотири мільйони набоїв до стрілецької зброї, понад п’ять тисяч артилерійських снарядів калібру 125 мм, 140 ракет для комплексу ППО «Куб», який Словаччина передала Україні раніше, та вісім мінометів калібру 120 мм із боєприпасами для них.

Цей пакет був підготовлений ще за колишнього уряду, який змінився в результаті виборів. Новий прем’єр Фіцо заявив, що Словаччина більше не надаватиме Україні військову допомогу, обмежившись гуманітарною. Фіцо також проти перспективи вступу України в НАТО.

З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Словаччина передала Києву 13 пакетів військової допомоги на загальну суму 671 млн євро. Крім того, словацька сторона передала Україні близько десяти літаків МіГ-29.

Після призначення на посаду прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо підтвердив, що не буде підтримувати військову допомогу Україні, бо "нехай краще 10 років ведуть переговори про мир, ніж 10 років вбивають одне одного без жодного результату".

Разом з тим Фіцо обіцяв не перешкоджати словацьким компаніям виробляти і постачати зброю своїм клієнтам – зокрема й в Україні.