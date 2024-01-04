Украина получит от Словакии гумпомощь на зимний период
Категория
Мир
Дата публикации

Украина получит от Словакии гумпомощь на зимний период

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В состав груза для Украины весом 21 тонну вошли электрогенераторы, обогреватели, одежда и аптечки из складов Вооруженных сил Словакии, а также продукты питания, бутылированная вода и одежда из составов словацкого МВД.

Словакия предоставила Украине гуманитарную помощь

Министерство внутренних дел Словакии 4 января объявило об отправке в Украину очередной партии гуманитарной помощи для зимнего периода стоимостью почти 203,5 тыс евро.

Об этом сообщило словацкое МВД.

В состав груза весом 21 тонну вошли электрогенераторы, обогреватели, одежда и аптечки из складов Вооруженных сил Словакии, а также продукты питания, бутылированная вода и одежда из составов словацкого МВД.

К оказанию гуманитарной помощи также было привлечено Министерство иностранных и европейских дел Словакии.

Помощь передадут Министерству здравоохранения и внутренних дел Украины, областному предприятию "Донецктеплокоммунэнерго" и городскому совету Покровска Донецкой области.

Доставка гуманитарного груза состоится транспортом, оплаченным Европейской комиссией, – уточнило словацкое МВД.

Роберт Фицо упразднил очередной пакет военной помощи Украине

В новый пакет должны были войти четыре миллиона патронов в стрелковое оружие, более пяти тысяч артиллерийских снарядов калибра 125 мм, 140 ракет для комплекса ПВО «Куб», который Словакия передала Украине раньше, и восемь минометов калибра 120 мм с боеприпасами для них.

Этот пакет был подготовлен еще при прежнем правительстве, которое изменилось в результате выборов. Новый премьер Фицо заявил, что Словакия больше не будет оказывать Украине военную помощь, ограничившись гуманитарной. Фицо также против перспективы вступления Украины в НАТО.

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину Словакия передала Киеву 13 пакетов военной помощи на общую сумму 671 млн. евро. Кроме того, словацкая сторона передала Украине около десяти самолетов МиГ-29.

После назначения на должность премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил, что не будет поддерживать военную помощь Украине, потому что "пусть лучше 10 лет ведут переговоры о мире, чем 10 лет убивают друг друга без результата".

Вместе с тем, Фицо обещал не препятствовать словацким компаниям производить и поставлять оружие своим клиентам – в том числе и в Украине.

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