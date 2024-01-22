У МЗС відреагували на заяву премʼєра Словаччини Фіцо про "територіальний компроміс"
Категорія
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У МЗС відреагували на заяву премʼєра Словаччини Фіцо про "територіальний компроміс"

МЗС України
Фіцо
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Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що єдиний спосіб припинити війну РФ проти України – це віддати частину своєї території загарбникам. У МЗС наголосили на неприпустимості територіальних поступок.

У МЗС відреагували на прокремлівську заяву Фіцо

Як заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, не може бути компромісу щодо територіальної цілісності.

Ні України, ні Словаччини, ні будь-якої іншої країни, - написав Ніколенко.

Він наголосив, що Україна та партнери докладають зусиль задля виведення росіян із Криму, Донецької та Луганської областей, щоб вони не пішли далі, "зокрема і до Кошицького, Пряшівського та інших словацьких країв".

Давайте говорити відверто: без безпеки в Україні, не буде безпеки ні в Словаччині, ні в Європі загалом. Маємо спільними зусиллями наближати українську перемогу, - зазначив речник МЗС.

Що сказав премʼєр Словаччини Фіцо

Напередодні прем‘єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо натякнув, що Україні доведеться віддати частину своїх територій Росії, щоб швидше закінчилася війна.

Повинен бути якийсь компроміс. Чого вони (українці - ред.) чекають, що росіяни підуть з Криму, Донбасу і Луганська? Це нереально, - сказав він.

Окрім цього у суботньому інтерв'ю, яке відбулося напередодні запланованої зустрічі між словацьким лідером і українським прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, Фіцо підтвердив свою позицію проти заявки України на вступ до НАТО.

Я йому скажу, що я проти членства України в НАТО і накладу на це вето. Це було б просто основою для Третьої світової війни, нічого іншого. Україна не є незалежною та суверенною країною. Вона перебуває під повним впливом і контролем Сполучених Штатів, — сказав Фіцо.

Нагадаємо, цього тижня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував зустріч зі своїм словацьким колегою Робертом Фіцо. За його словами, напередодні саміту ЄС сторони обговорять можливі перешкоди на шляху виділення Україні 50 млрд євро з боку Європейського союзу.

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