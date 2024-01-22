У МЗС відреагували на заяву премʼєра Словаччини Фіцо про "територіальний компроміс"

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що єдиний спосіб припинити війну РФ проти України – це віддати частину своєї території загарбникам. У МЗС наголосили на неприпустимості територіальних поступок.
У МЗС відреагували на прокремлівську заяву Фіцо
Як заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, не може бути компромісу щодо територіальної цілісності.
Він наголосив, що Україна та партнери докладають зусиль задля виведення росіян із Криму, Донецької та Луганської областей, щоб вони не пішли далі, "зокрема і до Кошицького, Пряшівського та інших словацьких країв".
Що сказав премʼєр Словаччини Фіцо
Напередодні прем‘єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо натякнув, що Україні доведеться віддати частину своїх територій Росії, щоб швидше закінчилася війна.
Окрім цього у суботньому інтерв'ю, яке відбулося напередодні запланованої зустрічі між словацьким лідером і українським прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, Фіцо підтвердив свою позицію проти заявки України на вступ до НАТО.
Нагадаємо, цього тижня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував зустріч зі своїм словацьким колегою Робертом Фіцо. За його словами, напередодні саміту ЄС сторони обговорять можливі перешкоди на шляху виділення Україні 50 млрд євро з боку Європейського союзу.
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