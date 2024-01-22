В МИД отреагировали на заявление премьера Словакии Фицо о "территориальном компромиссе"

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что единственный способ прекратить войну РФ против Украины – это отдать часть своей территории захватчикам. В МИД отметили недопустимость территориальных уступок.
В МИД отреагировали на прокремлевское заявление Фицо
Как заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, не может быть компромисса по территориальной целостности.
Он подчеркнул, что Украина и партнеры прилагают усилия для вывода россиян из Крыма, Донецкой и Луганской областей, чтобы они не пошли дальше, "в том числе и в Кошицкий, Пряшевский и другие словацкие края".
Что сказал премьер Словакии Фицо
Накануне премьер-министр Словакии Роберт Фицо намекнул, что Украине придется отдать часть своих территорий России, чтобы скорей закончилась война.
Кроме того, в субботнем интервью, которое состоялось накануне запланированной встречи между словацким лидером и украинским премьер-министром Денисом Шмигалем, Фицо подтвердил свою позицию против заявки Украины на вступление в НАТО.
Напомним, на этой неделе премьер-министр Украины Денис Шмигаль анонсировал встречу со своим словацким коллегой Робертом Фицо. По его словам, в преддверии саммита ЕС стороны обсудят возможные препятствия на пути выделения Украине 50 млрд евро со стороны Европейского союза.
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