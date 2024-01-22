В МИД отреагировали на заявление премьера Словакии Фицо о "территориальном компромиссе"
Категория
Мир
Дата публикации

В МИД отреагировали на заявление премьера Словакии Фицо о "территориальном компромиссе"

МИД Украины
Фицо
Read in English
Читати українською

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что единственный способ прекратить войну РФ против Украины – это отдать часть своей территории захватчикам. В МИД отметили недопустимость территориальных уступок.

В МИД отреагировали на прокремлевское заявление Фицо

Как заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, не может быть компромисса по территориальной целостности.

Ни Украины, ни Словакии, ни какой-либо другой страны, – написал Николенко.

Он подчеркнул, что Украина и партнеры прилагают усилия для вывода россиян из Крыма, Донецкой и Луганской областей, чтобы они не пошли дальше, "в том числе и в Кошицкий, Пряшевский и другие словацкие края".

Давайте говорить прямо: без безопасности в Украине, не будет безопасности ни в Словакии, ни в Европе в целом. Обладают общими усилиями приближать украинскую победу, - отметил спикер МИД.

Что сказал премьер Словакии Фицо

Накануне премьер-министр Словакии Роберт Фицо намекнул, что Украине придется отдать часть своих территорий России, чтобы скорей закончилась война.

Должен быть некий компромисс. Чего они (украинцы – ред.) ждут, что россияне уйдут из Крыма, Донбасса и Луганска? Это нереально, – сказал он.

Кроме того, в субботнем интервью, которое состоялось накануне запланированной встречи между словацким лидером и украинским премьер-министром Денисом Шмигалем, Фицо подтвердил свою позицию против заявки Украины на вступление в НАТО.

Я ему скажу, что я против членства Украины в НАТО и наложу на это вето. Это было бы просто основой для Третьей мировой войны, ничего другого. Украина не является независимой и суверенной страной. Она находится под полным влиянием и контролем Соединенных Штатов, – сказал Фицо.

Напомним, на этой неделе премьер-министр Украины Денис Шмигаль анонсировал встречу со своим словацким коллегой Робертом Фицо. По его словам, в преддверии саммита ЕС стороны обсудят возможные препятствия на пути выделения Украине 50 млрд евро со стороны Европейского союза.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Словацкий премьер Фицо цинично назвал войну в Украине "замороженным конфликтом"
Роберт Фицо
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Словакию охватили многотысячные протесты против пророссийского правительства Фицо
протесты в Словакии
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Шмигаль встретится с Фицо — стала известная дата
Шмыгаль

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.