В МИД отреагировали на заявление премьера Словакии Фицо о "территориальном компромиссе"

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что единственный способ прекратить войну РФ против Украины – это отдать часть своей территории захватчикам. В МИД отметили недопустимость территориальных уступок.

В МИД отреагировали на прокремлевское заявление Фицо

Как заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, не может быть компромисса по территориальной целостности.

Ни Украины, ни Словакии, ни какой-либо другой страны, – написал Николенко. Поделиться

Он подчеркнул, что Украина и партнеры прилагают усилия для вывода россиян из Крыма, Донецкой и Луганской областей, чтобы они не пошли дальше, "в том числе и в Кошицкий, Пряшевский и другие словацкие края".

Давайте говорить прямо: без безопасности в Украине, не будет безопасности ни в Словакии, ни в Европе в целом. Обладают общими усилиями приближать украинскую победу, - отметил спикер МИД. Поделиться

Что сказал премьер Словакии Фицо

Накануне премьер-министр Словакии Роберт Фицо намекнул, что Украине придется отдать часть своих территорий России, чтобы скорей закончилась война.

Должен быть некий компромисс. Чего они (украинцы – ред.) ждут, что россияне уйдут из Крыма, Донбасса и Луганска? Это нереально, – сказал он. Поделиться

Кроме того, в субботнем интервью, которое состоялось накануне запланированной встречи между словацким лидером и украинским премьер-министром Денисом Шмигалем, Фицо подтвердил свою позицию против заявки Украины на вступление в НАТО.

Я ему скажу, что я против членства Украины в НАТО и наложу на это вето. Это было бы просто основой для Третьей мировой войны, ничего другого. Украина не является независимой и суверенной страной. Она находится под полным влиянием и контролем Соединенных Штатов, – сказал Фицо. Поделиться

Напомним, на этой неделе премьер-министр Украины Денис Шмигаль анонсировал встречу со своим словацким коллегой Робертом Фицо. По его словам, в преддверии саммита ЕС стороны обсудят возможные препятствия на пути выделения Украине 50 млрд евро со стороны Европейского союза.