Фицо назвал жизнь в Киеве "совершенно нормальной" на фоне ракетной атаки РФ

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо провел пресс-конференцию, во время которой заявил, что в Киеве "совершенно нормальная жизнь", несмотря на войну и обстрелы.

Фицо снова сделал скандальное заявление об Украине

Заявление прозвучало во время общения с журналистами после выездного заседания правительства Словакии в селе Каменица над Цирохой на востоке страны. Фицо спросили, почему он не поедет в Киев на встречу с украинским коллегой, а проведет ее в Ужгороде.

Журналист отметил, что в Киеве Фицо мог бы увидеть последствия войны, однако тот ответил раздраженно. По его словам, в Киеве украинцы “живут нормальной жизнью, и война их там не касается”.

Вы действительно думаете, что в Киеве война? Вы несерьезно, я надеюсь... Там абсолютно нормальная жизнь. Зачем мне ехать в Киев, когда я могу встретиться с премьер-министром в Ужгороде, я не вижу там разницы, — ответил на вопрос Фицо. Поделиться

Другая журналистка спросила его, какой частью Словакии он пожертвовал бы в пользу России, намекая на заявление Фицо о том, что Украине нужно будет пожертвовать территорией.

Фицо отмахнулся от вопроса, сказав, что не разговаривает со СМИ, совладельцем которых является Джордж Сорос. После этого ушел с пресс-конференции.

Ракетная атака РФ 23 января

Заявление Фицо прозвучало в одни с массированным российским ракетным ударом по Киеву, Харькову и Павлограду.

В Харькове погибли 8 человек, среди них 8-летняя девочка и ее мать. Спасательные работы продолжаются. Более 60 человек получили ранения.

В Павлограде в Днепропетровской области погибла женщина. В Киеве 22 человека получили ранения. В области 4 пострадавших. В Херсоне и селе Саблуковка погибли три человека.

РФ запустила по Украине 44 ракеты:

4 зенитные управляемые ракеты С-300/С-400,

15 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55,

8 ракет Х-22,

12 баллистических ракет "Искандер-М",

5 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-31.

Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено: