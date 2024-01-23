Фицо назвал жизнь в Киеве "совершенно нормальной" на фоне ракетной атаки РФ

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо провел пресс-конференцию, во время которой заявил, что в Киеве "совершенно нормальная жизнь", несмотря на войну и обстрелы.
Фицо снова сделал скандальное заявление об Украине
Заявление прозвучало во время общения с журналистами после выездного заседания правительства Словакии в селе Каменица над Цирохой на востоке страны. Фицо спросили, почему он не поедет в Киев на встречу с украинским коллегой, а проведет ее в Ужгороде.
Журналист отметил, что в Киеве Фицо мог бы увидеть последствия войны, однако тот ответил раздраженно. По его словам, в Киеве украинцы “живут нормальной жизнью, и война их там не касается”.
Другая журналистка спросила его, какой частью Словакии он пожертвовал бы в пользу России, намекая на заявление Фицо о том, что Украине нужно будет пожертвовать территорией.
Фицо отмахнулся от вопроса, сказав, что не разговаривает со СМИ, совладельцем которых является Джордж Сорос. После этого ушел с пресс-конференции.
Ракетная атака РФ 23 января
Заявление Фицо прозвучало в одни с массированным российским ракетным ударом по Киеву, Харькову и Павлограду.
В Харькове погибли 8 человек, среди них 8-летняя девочка и ее мать. Спасательные работы продолжаются. Более 60 человек получили ранения.
В Павлограде в Днепропетровской области погибла женщина. В Киеве 22 человека получили ранения. В области 4 пострадавших. В Херсоне и селе Саблуковка погибли три человека.
РФ запустила по Украине 44 ракеты:
4 зенитные управляемые ракеты С-300/С-400,
15 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55,
8 ракет Х-22,
12 баллистических ракет "Искандер-М",
5 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-31.
Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено:
15 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55,
5 баллистических ракет "Искандер-М",
2 управляемые авиационные ракеты Х-59.
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