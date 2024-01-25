Армия РФ ищет слабые места украинской ПВО — Reuters
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ ищет слабые места украинской ПВО — Reuters

ПВО Украины
Читати українською
Источник:  Reuters

Преступная армия РФ ищет слабые места в системе ПВО Украины, которые, по мнению российских окупантов, должны были появиться из-за паузы в военной помощи со стороны США.

Что известно о попытках армии РФ найти слабые места украинского ПВО

Журналисты издания ссылаются на заявление заместителя главы Пентагона по международной безопасности Селесте Валландер, по словам которого, российские оккупанты используют баллистические и крылатые ракеты, а также дроны для поиска слабых мест в системе украинской ПВО.

Кроме этого, российские военные преступники пытаются истощить ограниченные запасы зенитных ракет для украинских ПВО.

Пока им это не удалось. За последние несколько лет у украинцев большой опыт того, как противостоять российским нападениям, - отметила чиновник Пентагона.

В ответ на вопрос, действительно ли Украина страдает из-за дефицита вооружений, вызванного поставками из США, Валландер заявила, что союзники объединили усилия для покрытия недостатка определенных видов вооружений в Украине.

Однако она признала, что в Украине очень озабочены паузой в военной поддержке со стороны США.

Они считают, что у подразделений нет необходимых запасов боеприпасов, - отмечает Валландер.

Почему ракеты армии РФ все чаще оказываются не боеспособными

По словам эксперта авиационной сферы, ведущего научного сотрудника Национального авиационного университета Валерия Романенко в комментарии журналистам издания "РБК-Украина", выпущенные преступной армией РФ по Украине далеко не всегда достигают целей.

Этому, в частности, способствует усиление Украиной систем РЭБ.

Романенко отметил, что сейчас Украина получила большое количество современных систем РЭС от западных партнеров.

То есть не ракеты, не там артиллерийские системы, а другие. Это и есть средства радиоэлектронной борьбы, - объясняет эксперт.

Романенко также подчеркнул, что западные партнеры Украины фактически закрывают России пути для получения компонентов, необходимых для производства РЭБ.

Уже большее число стран начали реально отслеживать цепочки поставок комплектующих в Россию. Это касается и США, и ряда европейских стран.

Он отметил, что, с одной стороны, россияне пытаются усовершенствовать ракеты, а с другой стороны, это указывает на проблемы с поставками и технологией производства.

Сейчас мы выпускаем значительное количество систем, но в большинстве они антидроны. В целом это отдельная тематика и никто не будет обнародовать, на каких частотах они работают, - подчеркивает аналитик.

По его словам, задачей является перекрытие навигационных систем крылатых ракет и дронов.

Но у российских крылатых ракет и дронов есть, скажем, такой блок "Комета" и "Комета-М", который в целом принимает информацию от 4 спутниковых систем, работающих на разных частотах.

И вот задача, если мы хотим сбить наводку, подавить сигнал, или исказить сигнал. И если исказить сигнал, то ракета все равно получит его, но уже улетит не туда куда следует, – объясняет эксперт.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Воздушных силах оценили работу ПВО в течение 23 января
Ракетная атака армии РФ по Киеву
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы ПВО сбили две российские ракеты над Днепром
Сергей Лисак / Днепропетровская ОВА
Ракета
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Самолет Ил-76 могла сбить российская ПВО – эксперт Мюнхенской конференции по безопасности
Самолет

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.