Армия РФ ищет слабые места украинской ПВО — Reuters

Преступная армия РФ ищет слабые места в системе ПВО Украины, которые, по мнению российских окупантов, должны были появиться из-за паузы в военной помощи со стороны США.

Что известно о попытках армии РФ найти слабые места украинского ПВО

Журналисты издания ссылаются на заявление заместителя главы Пентагона по международной безопасности Селесте Валландер, по словам которого, российские оккупанты используют баллистические и крылатые ракеты, а также дроны для поиска слабых мест в системе украинской ПВО.

Кроме этого, российские военные преступники пытаются истощить ограниченные запасы зенитных ракет для украинских ПВО.

Пока им это не удалось. За последние несколько лет у украинцев большой опыт того, как противостоять российским нападениям, - отметила чиновник Пентагона. Поделиться

В ответ на вопрос, действительно ли Украина страдает из-за дефицита вооружений, вызванного поставками из США, Валландер заявила, что союзники объединили усилия для покрытия недостатка определенных видов вооружений в Украине.

Однако она признала, что в Украине очень озабочены паузой в военной поддержке со стороны США.

Они считают, что у подразделений нет необходимых запасов боеприпасов, - отмечает Валландер. Поделиться

Почему ракеты армии РФ все чаще оказываются не боеспособными

По словам эксперта авиационной сферы, ведущего научного сотрудника Национального авиационного университета Валерия Романенко в комментарии журналистам издания "РБК-Украина", выпущенные преступной армией РФ по Украине далеко не всегда достигают целей.

Этому, в частности, способствует усиление Украиной систем РЭБ.

Романенко отметил, что сейчас Украина получила большое количество современных систем РЭС от западных партнеров.

То есть не ракеты, не там артиллерийские системы, а другие. Это и есть средства радиоэлектронной борьбы, - объясняет эксперт. Поделиться

Романенко также подчеркнул, что западные партнеры Украины фактически закрывают России пути для получения компонентов, необходимых для производства РЭБ.

Уже большее число стран начали реально отслеживать цепочки поставок комплектующих в Россию. Это касается и США, и ряда европейских стран.

Он отметил, что, с одной стороны, россияне пытаются усовершенствовать ракеты, а с другой стороны, это указывает на проблемы с поставками и технологией производства.

Сейчас мы выпускаем значительное количество систем, но в большинстве они антидроны. В целом это отдельная тематика и никто не будет обнародовать, на каких частотах они работают, - подчеркивает аналитик. Поделиться

По его словам, задачей является перекрытие навигационных систем крылатых ракет и дронов.

Но у российских крылатых ракет и дронов есть, скажем, такой блок "Комета" и "Комета-М", который в целом принимает информацию от 4 спутниковых систем, работающих на разных частотах.