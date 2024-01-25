Армія РФ шукає слабкі місця української ППО — Reuters

Злочинна армія РФ шукає слабкі місця у системі ППО України, які на думку російських окупантів, мали з'явитись через паузу у військовій допомозі з боку США.

Що відомо про спроби армії РФ знайти слабкі місця української ППО

Журналісти видання посилаються на заяву заступниці глави Пентагону із міжнародної безпеки Селесте Валландер, за словами якої, російські окупанти використовують балістичні та крилаті ракети, а також дрони для пошуку слабких місць в системі української ППО.

Окрім цього російські військові злочинці намагаються виснажити обмежені запаси зенітних ракет для українських ППО.

Поки їм це не вдалося. За останні кілька років українці мають великий досвід того, як протистояти російським нападам, - зазначила високопосадовець Пентагону. Поширити

У відповідь на запитання, чи дійсно Україна страждає через дефіцит озброєнь, спричинений поставками з США, Валландер заявила, що союзники об’єднали зусилля для покриття нестачі певних видів озброєнь в України.

Однак вона визнала, що в Україні дуже стурбовані паузою у військовій підтримці з боку США.

Вони вважають, що підрозділи не мають необхідних запасів боєприпасів, - зазначає Валландер. Поширити

Чому ракети армії РФ все частіше виявляються не боєздатними

За словами експерта авіаційної сфери, провідного наукового співробітника Національного авіаційного університету Валерія Романенка у коментарі журналістам видання “РБК-Україна”, випущені злочинною армією РФ по Україні далеко не завжди досягають цілей.

Цьому, серед іншого, сприяє посилення Україною систем РЕБ.

Романенко зазначив, що наразі Україна отримала велику кількість сучасних систем РЕБ від західних партнерів.

Тобто не ракети, не там артилерійські системи, а "інші". Це власне і є засоби радіоелектронної боротьби, - пояснює експерт. Поширити

Романенко також підкреслив, що західні партнери України наразі фактично закривають Росії шляхи для отримання компонентів, необхідних для виробництва РЕБ.

Вже більше країн почали реально відстежувати ланцюжки поставок комплектуючих в Росію. Це стосується і США, і ряду європейських країн тощо.

Він вказав на те, що, з одного боку, росіяни намагаються вдосконалити ракети, а з іншого боку, це вказує на проблеми з поставками і технологією виробництва.

Зараз ми випускаємо значну кількість систем, але в більшості вони антидронні. В цілому це окрема тематика і ніхто не буде оприлюднювати на яких частотах вони працюють, - підкреслює аналітик. Поширити

За його словами, завданням є перекриття навігаційних систем крилатих ракет і дронів.

Але російські крилаті ракети і дрони мають, скажімо, такий блок "Комета" і "Комета-М", який в цілому приймає інформацію від 4 супутникових систем, які працюють на різних частотах.