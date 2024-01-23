У Повітряних силах оцінили роботу ППО протягом 23 січня

За словами речника командування Повітряних сил Юрія Ігната, підрозділи ППО протягом вівторка, 23 січня, відпрацювали на максимумі можливостей під час повітряних атак злочинної армії РФ.

Що відомо про результати роботи ППО протягом 23 січня

Він зазначив, що під час останніх повітряних атак по Україні російські окупанти переважно використовували балістичні ракети — зокрема, Іскандер-М, С-300, С-400, Х-22, Х-59, Х-101 та Х-555.

Ігнат підкреслив, що підрозділами ППО було збито 21 з 41 випущених ворогом ракет по Україні.

Звичайно, хочеться більше, хочеться 100% результату, але, як ви знаєте, противник має зовсім інші плани. Він хоче знищити, зруйнувати і, відповідно, завдає ударів на тих напрямках, де немає засобів, які можуть працювати проти балістики. ... Там, де можливо було знищити, наші оборонці це зробили, — підкреслює речник Повітряних сил. Поширити

Речник ПС ЗСУ також додав, що багато українців досі не розуміє, чим російські військові злочинці атакують і чим українські військові відбивають ворожі повітряні атаки.

За його словами, певна кількість випущених російськими військовими злочинцями ракет не досягає своїх цілей через протидію українських РЕБ та власну погану якість.

Водночас, за словами Ігната, затримка західної допомоги відчувається у силах протиповітряної оборони.

Звичайно, є певні політичні процеси, які відбуваються в США. Є певні блокування від деяких країн допомоги в Європі. Ви самі знаєте ці країни. Тому рішення шукається. Тому треба дочекатися тих пакетів допомоги, які є глобальними, не лише для сил ППО, а для всіх Сил оборони, — наголосив Ігнат. Поширити

Ракетний удар 23 січня

Російські загарбники влаштували масовану ракетну атаку по Києву, Харкову та Павлограду на Дніпропетровщині.

У столиці уламки впали в низці районів: є руйнування і 18 поранених.

У Харкові — "прильоти" по двох будинках: є жертви та десятки поранених.

У Павлограді є один загиблих та один поранений.