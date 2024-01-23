У Повітряних силах оцінили роботу ППО протягом 23 січня

За словами речника командування Повітряних сил Юрія Ігната, підрозділи ППО протягом вівторка, 23 січня, відпрацювали на максимумі можливостей під час повітряних атак злочинної армії РФ.
Що відомо про результати роботи ППО протягом 23 січня
Він зазначив, що під час останніх повітряних атак по Україні російські окупанти переважно використовували балістичні ракети — зокрема, Іскандер-М, С-300, С-400, Х-22, Х-59, Х-101 та Х-555.
Ігнат підкреслив, що підрозділами ППО було збито 21 з 41 випущених ворогом ракет по Україні.
Речник ПС ЗСУ також додав, що багато українців досі не розуміє, чим російські військові злочинці атакують і чим українські військові відбивають ворожі повітряні атаки.
За його словами, певна кількість випущених російськими військовими злочинцями ракет не досягає своїх цілей через протидію українських РЕБ та власну погану якість.
Водночас, за словами Ігната, затримка західної допомоги відчувається у силах протиповітряної оборони.
Ракетний удар 23 січня
Російські загарбники влаштували масовану ракетну атаку по Києву, Харкову та Павлограду на Дніпропетровщині.
У столиці уламки впали в низці районів: є руйнування і 18 поранених.
У Харкові — "прильоти" по двох будинках: є жертви та десятки поранених.
У Павлограді є один загиблих та один поранений.
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