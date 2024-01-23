В Воздушных силах оценили работу ПВО в течение 23 января

По словам представителя командования Воздушных сил Юрия Игната, подразделения ПВО в течение вторника, 23 января, отработали на максимуме возможностей во время воздушных атак преступной армии РФ.
Что известно о результатах работы ПВО в течение 23 января
Он отметил, что во время последних воздушных атак по Украине российские оккупанты преимущественно использовали баллистические ракеты - в частности, Искандер-М, С-300, С-400, Х-22, Х-59, Х-101 и Х-555.
Игнат подчеркнул, что подразделениями ПВО были сбиты 21 из 41 выпущенных врагом ракет по Украине.
Спикер ПС ВСУ также добавил, что многие украинцы до сих пор не понимают, чем российские военные преступники атакуют и чем украинские военные отражают вражеские воздушные атаки.
По его словам, определенное количество выпущенных российскими военными преступниками ракет не достигает своих целей из-за противодействия украинских РЭБ и собственного плохого качества.
В то же время, по словам Игната, задержка западной помощи ощущается в силах противовоздушной обороны.
Ракетный удар 23 января
Российские захватчики устроили массированную ракетную атаку по Киеву, Харькову и Павлограду на Днепропетровщине.
В столице обломки упали в ряде районов: есть разрушения и 18 раненых.
В Харькове - "прилеты" по двум домам: есть жертвы и десятки раненых.
В Павлограде есть один погибший и один раненый.
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