Россияне устанавливают системы ПВО С-300 вокруг Петербурга — видео

Российские власти начали устанавливать системы ПВО С-300 вокруг Санкт-Петербурга после успешных ударов дронов по объектам в Ленинградской области.
Вокруг Петербурга устанавливают системы ПВО С-300
Зенитно-ракетные комплексы снял на видео местный житель, один из комплексов перекрыл проезжую часть, пытаясь развернуться.
Атака дронов
Напомним, 18 января дроны атаковали "Петербургский нефтяной терминал", а 21 января терминал компании "Новатек" в порту Усть-Луга. Это были первые удары по Ленинградской области с начала полномасштабного вторжения России в Украину.
Работа терминала "Новатек" была прекращена и будет возобновлена всего через несколько недель. При этом может пострадать четверть доходов Новотека от экспорта нефтепродуктов.
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