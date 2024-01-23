Россияне устанавливают системы ПВО С-300 вокруг Петербурга — видео

Российские власти начали устанавливать системы ПВО С-300 вокруг Санкт-Петербурга после успешных ударов дронов по объектам в Ленинградской области.

Вокруг Петербурга устанавливают системы ПВО С-300

С-300 ставят вокруг Питера. Поэтому готовимся, ребята, к худшему, — говорится в публикации. Поделиться

Зенитно-ракетные комплексы снял на видео местный житель, один из комплексов перекрыл проезжую часть, пытаясь развернуться.

Атака дронов

Напомним, 18 января дроны атаковали "Петербургский нефтяной терминал", а 21 января терминал компании "Новатек" в порту Усть-Луга. Это были первые удары по Ленинградской области с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Работа терминала "Новатек" была прекращена и будет возобновлена всего через несколько недель. При этом может пострадать четверть доходов Новотека от экспорта нефтепродуктов.