Россияне устанавливают системы ПВО С-300 вокруг Петербурга — видео
Категория
Мир
Дата публикации

Россияне устанавливают системы ПВО С-300 вокруг Петербурга — видео

пво
Читати українською
Источник:  online.ua

Российские власти начали устанавливать системы ПВО С-300 вокруг Санкт-Петербурга после успешных ударов дронов по объектам в Ленинградской области.

Вокруг Петербурга устанавливают системы ПВО С-300

С-300 ставят вокруг Питера. Поэтому готовимся, ребята, к худшему, — говорится в публикации.

Зенитно-ракетные комплексы снял на видео местный житель, один из комплексов перекрыл проезжую часть, пытаясь развернуться.

Атака дронов

Напомним, 18 января дроны атаковали "Петербургский нефтяной терминал", а 21 января терминал компании "Новатек" в порту Усть-Луга. Это были первые удары по Ленинградской области с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Работа терминала "Новатек" была прекращена и будет возобновлена всего через несколько недель. При этом может пострадать четверть доходов Новотека от экспорта нефтепродуктов.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В Санкт-Петербурге вспыхнул масштабный пожар на нефтебазе
В Санкт-Петербурге вспыхнул масштабный пожар на нефтебазе
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
РосСМИ заявляют о взрыве в Санкт-Петербурге
РосСМИ заявляют о взрыве в Санкт-Петербурге
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Украинские дроны атаковали нефтяной терминал в Санкт-Петербурге – ГУР
Нефтебаза

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.