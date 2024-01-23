Росіяни встановлюють системи ППО С-300 довкола Петербурга — відео

Російська влада почала встановлювати системи ППО С-300 навколо Санкт-Петербурга після успішних ударів дронів по об'єктах у Ленінградській області.
Довкола Петербурга встановлюють системи ППО С-300
Зенітно-ракетні комплекси зняв на відео місцевий житель, один із комплексів перекрив проїжджу частину, намагаючись розвернутися.
Атака дронів
Нагадаємо, 18 січня дрони атакували "Петербурзький нафтовий термінал", а 21 січня термінал компанії "Новатек" в порту Усть-Луга. Це були перші удари по Ленінградській області з початку повномасштабного вторгнення Росії до України.
Робота терміналу "Новатек" була припинена і буде відновлена лише за кілька тижнів . При цьому може постраждати чверть прибутків "Новатека" від експорту нафтопродуктів.
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