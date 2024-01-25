ПВО Украины уничтожила 11 ударных дронов РФ за ночь

В ночь на 25 января армия РФ нанесла удар 14 ударными БпЛА типа Shahed-136/131 в направлении Одессы и 4 зенитными управляемыми ракетами С-300 в направлении Харькова, а также одной ракетой из оккупированной части Донецкой области. ВС ВСУ ликвидировали подавляющее большинство вражеских дронов.

ПВО сбила 11 российских дронов

Российские войска ночью атаковали территорию Украины дронами-камикадзе типа "Шахед" и ракетами С-300. Силы ПВО уничтожили 11 ударных дронов.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.

В ночь на 25 января 2024 года противник нанес удар 14 ударными БпЛА типа Shahed-136/131 из района Приморско-Актарска РФ и мыса Чауда в Крыму, а также четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 из Белгородской области РФ в направлении Харькова, а также одной ракетой из оккупированной части Донецкой области, – говорится в сообщении Воздушных сил. Поделиться

Сообщается, что для отражение воздушного нападения были привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины. В результате боевой работы уничтожены 11 "Шахедов" в Одесской и Николаевской областях.

Ночной обстрел Украины: что известно

Воздушные силы Украины ранее сообщали, что оккупанты вечером снова запустили по территории Украины беспилотники типа "Шахед".

Силы обороны Юга сообщили о результатах своей работы.

Ночью враг двумя волнами атаковал южные регионы БпЛА типа Shahed-131/136. Основной удар был сосредоточен на Одессу, 6 человек получили ранения. Между предупреждениями о воздушной тревоге пауза составила 15 минут. А боевая работа велась в условиях обильного заката на удар одновременно нескольких дронов. 11 дронов-камикадзе силам противовоздушной обороны удалось сбить: 10 в Одесской области, 1 в Николаевской области. Поделиться

Враг применял уже испытанные тактические уловки – заходил с акватории моря на низких высотах, прибегал к сложным маневрированиям.

К сожалению, сбитые дроны по инерционной траектории долетали до жилых кварталов. Один из них, попав в частично заселенную многоэтажную новостройку в Хаджибейском районе Одессы, вызвал пожар. Повреждены несколько квартир, один человек получил ожоги, госпитализирован. Поделиться

Еще один пораженный дрон в падении пробил крышу двухэтажного жилого здания в Приморском районе города. В этом же жилом квартале упал еще один БПЛА, рядом с поврежденным во время предварительной атаки многоквартирным домом. Взрывная волна нанесла много повреждений остеклению окрестных домов, дотла выгорел запаркованный во дворе автомобиль, еще несколько побиты осколками.

Четыре человека получили ранения, им предоставлена помощь на месте, лечатся амбулаторно. Один из пострадавших спасатели деблокировали из-под завалов.

К сожалению, не удалось избежать попаданий. Враг попал в складское помещение мебельного комбината в промышленном районе Одессы. Вспыхнул мощный пожар из-за большого количества легковоспламеняющихся веществ. Поделиться

Мужчину, проезжавшего рядом на велосипеде, ударной волной сбросило на землю, получил ранение обломками разлетавшихся от взрыва предметов. Оказана медицинская помощь, лечится амбулаторно.