ППО України знищила 11 ударних дронів РФ за ніч

У ніч проти 25 січня армія РФ завдала удару 14 ударними БпЛА типу Shahed-136/131 у напрямку Одеси та 4 зенітними керованими ракетами С-300 у напрямку Харкова, а також однією ракетою з окупованої частини Донецької області. ПС ЗСУ ліквідували переважну більшість ворожих дронів.
ППО збила 11 російських дронів
Російські війська вночі атакували територію України дронами-камікадзе типу "Шахед" та ракетами С-300. Сили ППО знищили 11 ударних дронів.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram.
Повідомляється, що до відбиття повітряного нападу було залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України. Внаслідок бойової роботи знищено 11 "Шахедів" в Одеській та Миколаївській областях.
Нічний обстріл України: що відомо
Повітряні сили України раніше повідомляли, що окупанти ввечері знову запустили по території України безпілотники типу "Шахед" .
Сили оборони Півдня повідомили про результати своєї роботи.
Ворог застосовував вже випробувані тактичні хитрощі – заходив з акваторії моря на низьких висотах, вдавався до складних маневрувань.
Ще один уражений дрон в падінні пробив дах двоповерхової житлової будівлі в Приморському районі міста. У цьому ж житловому кварталі впав ще один БпЛА, поруч із пошкодженим під час попередньої атаки багатоквартирним будинком. Вибухова хвиля завдала багато пошкоджень скління навколишніх будинків, вщент вигорів запаркований у дворі автомобіль, ще декілька побито.
Чотири людини отримали поранення, їм надано домомогу на місці, лікуються амбулаторно. Одну з постраждалих рятувальники деблокували з-під завалів.
Чоловіка, що поруч проїжджав на велосипеді, ударною хвилею зкинуло на землю, отримав поранення уламками різних предметів, що розліталися від вибуху. Надано медичну допомогу, лікується амбулаторно.
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