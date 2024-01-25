ППО України знищила 11 ударних дронів РФ за ніч

У ніч проти 25 січня армія РФ завдала удару 14 ударними БпЛА типу Shahed-136/131 у напрямку Одеси та 4 зенітними керованими ракетами С-300 у напрямку Харкова, а також однією ракетою з окупованої частини Донецької області. ПС ЗСУ ліквідували переважну більшість ворожих дронів.

ППО збила 11 російських дронів

Російські війська вночі атакували територію України дронами-камікадзе типу "Шахед" та ракетами С-300. Сили ППО знищили 11 ударних дронів.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

У ніч на 25 січня 2024 року противник завдав удару 14 ударними БпЛА типу Shahed-136/131 з району Приморсько-Охтарська РФ і мису Чауда в Криму, а також чотирма зенітними керованими ракетами С-300 з Білгородської області РФ у напрямку Харкова, а також однією ракетою з окупованої частини Донецької області, – йдеться у повідомленні Повітряних сил. Поширити

Повідомляється, що до відбиття повітряного нападу було залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України. Внаслідок бойової роботи знищено 11 "Шахедів" в Одеській та Миколаївській областях.

Нічний обстріл України: що відомо

Повітряні сили України раніше повідомляли, що окупанти ввечері знову запустили по території України безпілотники типу "Шахед" .

Сили оборони Півдня повідомили про результати своєї роботи.

Вночі ворог двома хвилями атакував південні регіони БпЛА типу Shahed-131/136. Основний удар був зосереджений на Одесу, 6 людей отримали поранення. Між попередженнями про повітряну тривогу пауза склала до 15 хвилин. А бойова робота велась в умовах рясного заходу на удар одночасно кількох дронів. 11 дронів-камікадзе силам протиповітряної оборони вдалось збити: 10 на Одещині, 1 на Миколаївщині. Поширити

Ворог застосовував вже випробувані тактичні хитрощі – заходив з акваторії моря на низьких висотах, вдавався до складних маневрувань.

На жаль, збиті дрони за інерційною траєкторію долітали до житлових кварталів. Один з них, влучивши у частково заселену багатоповерхову новобудову в Хаджибейському районі Одеси, спричинив пожежу. Пошкоджено кілька квартир, одна людина отримала опіки, госпіталізована. Поширити

Ще один уражений дрон в падінні пробив дах двоповерхової житлової будівлі в Приморському районі міста. У цьому ж житловому кварталі впав ще один БпЛА, поруч із пошкодженим під час попередньої атаки багатоквартирним будинком. Вибухова хвиля завдала багато пошкоджень скління навколишніх будинків, вщент вигорів запаркований у дворі автомобіль, ще декілька побито.

Чотири людини отримали поранення, їм надано домомогу на місці, лікуються амбулаторно. Одну з постраждалих рятувальники деблокували з-під завалів.

На жаль, не вдалось уникнути влучань. Ворог поцілив у складське приміщення меблевого комбінату в промисловому районі Одеси. Спалахнула потужна пожежа через велику кількість легкозаймистих речовин. Поширити

Чоловіка, що поруч проїжджав на велосипеді, ударною хвилею зкинуло на землю, отримав поранення уламками різних предметів, що розліталися від вибуху. Надано медичну допомогу, лікується амбулаторно.