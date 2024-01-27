Сили ППО за ніч збили над Україною 4 російські безпілотники

Російські війська запустили по Україні 4 ударні безпілотники та ракету "Іскандер". Сили оборони знищили всі дрони.

Атака безпілотників у ніч на 27 січня

Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що у ніч на 27 січня 2024 року ворог атакував чотирма ударними БпЛА типу «Shahed-136/131» з південно-східного напрямку — Приморсько-Ахтарська у РФ.

Усі чотири знищені на Кіровоградщині. Також окупанти ударили ракетою «Іскандер-М» по Донеччині з Ростовської обл. Попередньо без постраждалих. Поширити

Начальник МВА Вадим Лях повідомив, що РФ під ранок ракетою "Іскандер" завдала удару по цивільній інфраструктурі Словʼянська.

Вона влучила у керамічний цех, який майже повністю зруйнований. Постраждали довколишні багатоповерхівки й дитсадок, загиблих чи поранених немає.

Обстріли України за минулу добу

Харківщина. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 15 населених пунктів. Поранений поліцейський.

Херсонщина. За минулу добу противник здійснив 85 обстрілів, випустивши 340 снарядів, із застосуванням мінометів, артилерії, РСЗВ, танків та БпЛА. Одна людина поранена.

Запорізька область. Під ударом росіян — 19 міст та сіл. Надійшло 7 повідомлень про руйнування житлових будинків. Без постраждалих.

Сумщина. Вночі та зранку росіяни здійснили 3 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 61 вибух.

Донеччина. Всього за добу росіяни поранили 2 жителів Донеччини.