АТЕШ визначив нове розташування ППО у Москві — відео

Партизани провели розвідку біля військової частини ППО у Москві. Вони змогли дізнатися про дислокацію систем протиповітряної оборони у вигляді С-400 та різні станції радіолокацій у Москві.

АТЕШ провів нову розвідку у Москві

Як розповіли партизани, об'єкти ППО знаходяться біля метро Білокам'яна у Богородському районі міста Москва. Територія захищена високим парканом, по всьому периметру виставлена ​​охорона.

Раніше ця територія не була передбачена для розгортання дивізіону протиповітряної оборони. Міністерство оборони РФ відібрало землю у навчально-спортивній організації.

Через постійну загрозу ударів по військових об'єктах Москви, рашисти змушені шукати нові місця для дислокації своїх ППО та РЛС. Ми продовжуємо пошук та розвідку військових об'єктів по всій території РФ. Це допоможе нам планувати диверсії та інформувати Сили оборони України, — зазначили партизани. Поширити

Атаки України можуть змусити РФ змінити розташування сил ППО

На думку представників американського Інституту вивчення війна, удари українських сил по Ленінградській області можуть змусити росіян перерозташувати системи протиповітряної оборони малої дальності уздовж очікуваних маршрутів польоту українських безпілотників, щоб захистити потенційні цілі стратегічного значення.

ISW вважає, що російські війська, які використовують системи ППО малого радіусу дії, такі як "Панцир", можуть бути не в змозі охопити всі важливі потенційні цілі в Ленінградській області без залучення додаткових систем у цей район, а продовження українських ударів у глибоких тилах Росії може посилити тиск на російську ППО в цілому. Поширити

Як уже згадувалося раніше, у ніч на 21 січня морський термінал в російському Усть-Лузі Ленінградської області — атакували безпілотники.

Пізніше стало відомо, що це спецоперація Служби безпеки України.