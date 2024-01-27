АТЕШ визначив нове розташування ППО у Москві — відео

Партизани провели розвідку біля військової частини ППО у Москві. Вони змогли дізнатися про дислокацію систем протиповітряної оборони у вигляді С-400 та різні станції радіолокацій у Москві.
АТЕШ провів нову розвідку у Москві
Як розповіли партизани, об'єкти ППО знаходяться біля метро Білокам'яна у Богородському районі міста Москва. Територія захищена високим парканом, по всьому периметру виставлена охорона.
Раніше ця територія не була передбачена для розгортання дивізіону протиповітряної оборони. Міністерство оборони РФ відібрало землю у навчально-спортивній організації.
Атаки України можуть змусити РФ змінити розташування сил ППО
На думку представників американського Інституту вивчення війна, удари українських сил по Ленінградській області можуть змусити росіян перерозташувати системи протиповітряної оборони малої дальності уздовж очікуваних маршрутів польоту українських безпілотників, щоб захистити потенційні цілі стратегічного значення.
Як уже згадувалося раніше, у ніч на 21 січня морський термінал в російському Усть-Лузі Ленінградської області — атакували безпілотники.
Пізніше стало відомо, що це спецоперація Служби безпеки України.
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