АТЕШ определил новое расположение ПВО в Москве – видео

Партизаны провели разведку у воинской части ПВО в Москве. Они смогли узнать о дислокации систем противовоздушной обороны в виде С-400 и различных радиолокационных станций в Москве.

АТЕШ провел новую разведку в Москве

Как рассказали партизаны, объекты ПВО находятся у метро Белокаменная в Богородском районе города Москва. Территория защищена высоким забором, по всему периметру выставлена ​​охрана.

Ранее эта территория не была предусмотрена для развертывания дивизиона противовоздушной обороны. Министерство обороны РФ отобрало землю у учебно-спортивной организации.

Из-за постоянной угрозы ударов по военным объектам Москвы, рашисты вынуждены искать новые места для дислокации своих ПВО и РЛС. Мы продолжаем поиск и разведку военных объектов по всей территории РФ. Это поможет нам планировать диверсии и информировать Силы обороны Украины, отметили партизаны. Поделиться

Атаки Украины могут заставить РФ изменить расположение сил ПВО

По мнению представителей американского Института изучения войны, удары украинских сил по Ленинградской области могут заставить россиян перерасположить системы противовоздушной обороны малой дальности вдоль ожидаемых маршрутов полета украинских беспилотников, чтобы защитить потенциальные цели стратегического значения.

ISW считает, что российские войска, использующие системы ПВО малого радиуса действия, такие как "Панцирь", могут быть не в состоянии охватить все важные потенциальные цели в Ленинградской области без привлечения дополнительных систем в этот район, а продолжение украинских ударов в глубоких тылах России может усилить давление на российскую ПВО в целом . Поделиться

Как уже упоминалось ранее, в ночь на 21 января морской терминал в российском Усть-Луге Ленинградской области атаковали беспилотники.

Позже стало известно, что это спецоперация Службы безопасности Украины.