Безпілотник ЗСУ вразив автівку з боєприпасами на Бєлгородщині. В окупантів паніка — ГУР
Категорія
Україна
Дата публікації

Безпілотник ЗСУ вразив автівку з боєприпасами на Бєлгородщині. В окупантів паніка — ГУР

ГУР
Військові ЗСУ

Дрон українських військових вразив автівку із боєприпасами злочинної армії РФ на території Бєгородської області. Російські окупанти одразу почали вигадувати фейки про нібито “планове знищення боєприпасів”. 

Що відбувається у Бєлгородській області

Алло, Андрію Олександровичу, ну тут у нас така ситуація трапилася. Коротше в белінській посадці, як на Безімено їхати, у військову машину з боєприпасами безпілотник скинув. І там горять боєприпаси, поліція перегородила дорогу, всі в курсі, всіх обдзвонили, - йдеться у перехопленні, оприлюдненому представниками Головного управління розвідки Міноборони.

Жінка під час розмови повідомила своєму співрозмовнику, що якщо "буде сильно бахкати", то вони говоритимуть, що це нібито планове знищення боєприпасів.

Ну а якщо що, там будуть хто вам писати і як поліція сказала, "повне знищення боєприпасів" населенню кажіть, тому що тут недалеко десь воно, - розповідає місцева жителька.

Як українці на окупованих територіях можуть повідомляти про техніку армії РФ

Як зазначив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, українці на окупованих Росією територіях за допомогою додатку "єВорог" можуть надавати ЗСУ інформацію про розміщення підрозділів та військової техніки злочинної армії РФ.

За словами Федорова, наразі українським військовим необхідно отримати інформацію про місця розміщення потужних ворожих станцій РЕБ та комплексів зв’язку, за допомогою яких окупанти здійснюють швидкий обмін інформацією.

Допоможіть Силами оборони послабити ворога. Потрібна інформація про:

  • Житєль;

  • Редут 2УС;

  • Борисоглєбськ;

  • Репеллент.

Живете на окупованих територіях або маєте там родичів? Попросіть сфотографувати РЕБ, але безпека - найперше. Поруч не має бути нікого, обовʼязково почистьте галерею, не забудьте видалити навіть з теки "Видалене" і видаліть історію листування з "єВорог". І ще - не кажіть по телефону, що скористалися чатботом, - наголосив Федоров.

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