Безпілотник ЗСУ вразив автівку з боєприпасами на Бєлгородщині. В окупантів паніка — ГУР

Що відбувається у Бєлгородській області

Алло, Андрію Олександровичу, ну тут у нас така ситуація трапилася. Коротше в белінській посадці, як на Безімено їхати, у військову машину з боєприпасами безпілотник скинув. І там горять боєприпаси, поліція перегородила дорогу, всі в курсі, всіх обдзвонили, - йдеться у перехопленні, оприлюдненому представниками Головного управління розвідки Міноборони. Поширити

Жінка під час розмови повідомила своєму співрозмовнику, що якщо "буде сильно бахкати", то вони говоритимуть, що це нібито планове знищення боєприпасів.

Ну а якщо що, там будуть хто вам писати і як поліція сказала, "повне знищення боєприпасів" населенню кажіть, тому що тут недалеко десь воно, - розповідає місцева жителька. Поширити

Як українці на окупованих територіях можуть повідомляти про техніку армії РФ

Як зазначив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, українці на окупованих Росією територіях за допомогою додатку "єВорог" можуть надавати ЗСУ інформацію про розміщення підрозділів та військової техніки злочинної армії РФ.

За словами Федорова, наразі українським військовим необхідно отримати інформацію про місця розміщення потужних ворожих станцій РЕБ та комплексів зв’язку, за допомогою яких окупанти здійснюють швидкий обмін інформацією.

Допоможіть Силами оборони послабити ворога. Потрібна інформація про:

Житєль;

Редут 2УС;

Борисоглєбськ;

Репеллент.