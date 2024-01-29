Безпілотник ЗСУ вразив автівку з боєприпасами на Бєлгородщині. В окупантів паніка — ГУР

Дрон українських військових вразив автівку із боєприпасами злочинної армії РФ на території Бєгородської області. Російські окупанти одразу почали вигадувати фейки про нібито “планове знищення боєприпасів”.
Що відбувається у Бєлгородській області
Жінка під час розмови повідомила своєму співрозмовнику, що якщо "буде сильно бахкати", то вони говоритимуть, що це нібито планове знищення боєприпасів.
Як українці на окупованих територіях можуть повідомляти про техніку армії РФ
Як зазначив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, українці на окупованих Росією територіях за допомогою додатку "єВорог" можуть надавати ЗСУ інформацію про розміщення підрозділів та військової техніки злочинної армії РФ.
За словами Федорова, наразі українським військовим необхідно отримати інформацію про місця розміщення потужних ворожих станцій РЕБ та комплексів зв’язку, за допомогою яких окупанти здійснюють швидкий обмін інформацією.
Допоможіть Силами оборони послабити ворога. Потрібна інформація про:
Житєль;
Редут 2УС;
Борисоглєбськ;
Репеллент.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-