ГУР осуществило кибератаку на сервер спецсвязи Минобороны России

Главное управление разведки Министерства обороны Украины 30 января в результате кибератаки "уложило" сервер Министерства обороны России, который использовался для спецсвязи.

Киберспециалисты ГУР атаковали Минобороны РФ

Специалисты украинской разведки сегодня, 30 января, "положили" сервер специальной связи Министерства обороны России.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Facebook.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины информирует – 30 января 2024 в результате кибератаки "лег" сервер Министерства обороны государства-агрессора России, который использовался для спецсвязи, – говорится в сообщении. Поделиться

Отмечается, что операцию в киберпространстве противника провели специалисты ГУР МО Украины.

В результате кибератаки был прекращен обмен информацией между подразделениями Минобороны РФ, которые пользовались указанным расположенным в Москве сервером.

Программное обеспечение на атакованном сервере было утверждено ФСБ России как соответствующее государственным стандартам защиты информации.

Соответствующий софт устанавливали на разных стратегических объектах государственного сектора России, в том числе – военных. Кибероперация – продолжается, – добавили в ГУР. Поделиться

Кибератаки Украины против России

С начала полномасштабной войны украинские IT атакуют сайты крупных российских банков, а также госучреждений. Останавливали работу сайты Минобороны России, Роскомнадзора и Росавиации. Большие и государственные (пропагандистские) СМИ также прекратили работу из-за атак "хакеров".

Вечером вторника, 30 января, у России начались масштабные проблемы с сетью Интернет. В частности, не работают все сайты в домене ".ru".

Накануне сообщалось, что украинские хакеры сломали госпредприятие Российской Федерации и похитили документацию на 500 объектов российского Министерства обороны.