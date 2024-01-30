В РФ начали жаловаться на масштабные перебои в работе Интернета

Во вторник вечером 30 января российские пользователи Сети начали жаловаться на масштабные проблемы с интернет-соединением.

Что известно о проблемах с Интернетом у россиян

По информации подконтрольных Кремлю СМИ со ссылкой на жалобы самих россиян, о проблемах с Интернетом стали сообщать жители Москвы и других городов.

В частности, известно, что у россиян исчез доступ к сайтам Яндекса МегаФона, МТС, Озона, Уайлдберис, Авито и многих других.

Представители Координационного центра доменов заявили, что уже якобы работают над устранением проблемы.

Однако причины масштабных сбоев в работе остаются неизвестными.

Кроме этого, сообщается, что некоторые российские сайты также не работают и в Европе.

Позже россияне заявили, что проблема якобы связана с технической частью, а специалисты уже работают над ее устранением.

Как в России прокомментировали проблемы с Интернетом

Впоследствии в РФ заявили, что проблемы с Интернетом были связаны с поломкой DNSSEC, что свидетельствует о том, что Россия продолжает экспериментировать по созданию национального сервиса доменных имен.

DNS – это технология, которая помогает браузеру найти правильный сайт по доменному имени.

DNS-сервер – это специальный компьютер, который сохраняет IP-адреса сайтов, а его основная функция выдавать браузеру адрес сайта по доменному имени и кэшировать DNS-записи домена.

Простыми словами, сервер DNS - это все та самая "книга контактов", только больших масштабов.

Российские власти давно заявляли, что планируют перевести всех пользователей страны на национальный сервер DNS. Вероятно, именно это сейчас происходит с массой сайтов в зоне .ru.